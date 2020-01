Essen. Zusammen mit einer jüngeren Komplizin erbeutete eine etwa 75-Jährige Trickdiebin in Frohnhausen Bargeld und Schmuck. Polizei hofft auf Hinweise.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Essen: Diebische Oma legt Seniorin herein und erbeutet Geld

Eine etwa 75 Jahre alte Trickdiebin hat zusammen mit einer jüngeren Komplizin eine Seniorin in Essen-Frohnhausen hereingelegt: Die Frauen erbeuteten am Dienstagmittag Bargeld und Schmuck ihres Opfers.

Wie die Polizei am Mittwoch berichtete, klingelte das Duo gegen 12 Uhr bei der älteren Dame in der Hattenheimer Straße. Die Frauen gaben vor, an einer leerstehenden Wohnung in dem Mehrfamilienhaus interessiert zu sein. Um die Anschrift des Vermieters zu notieren, baten sie um Einlass in die Wohnung der Seniorin.

Eine der Frauen durchwühlte das Schlafzimmer des Opfers

Während die eine Unbekannte die Dame in ein Gespräch verwickelte, durchwühlte die andere das Schlafzimmer. Als beide Frauen die Wohnung verlassen hatten, bemerkte die Seniorin, dass Schmuck und Bargeld fehlten.

Die erste Täterin soll circa 75 Jahre alt sein und eine normale Statur haben. Sie hat schulterlange graue Haare und trug eine Einkaufstasche mit bunten Platzdeckchen bei sich, mit denen sie vermutlich die Seniorin ablenkte. Die zweite Unbekannte soll etwa 25 Jahre alt sein. Beide Frauen sprachen akzentfrei Deutsch.

Zeugen, die Auffälliges in der Hattenheimer Straße beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der zentralen Polizei-Rufnummer 0201/829-0 zu melden.