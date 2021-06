Essen: Diebe nutzen Hitze-Trick – Seniorin (81) bestohlen

Essen. Mit einem simplen Trick nutzten Diebe am Wochenende die Hilfsbereitschaft einer Essenerin (81) aus. Einer der Täter ist dick und trug bauchfrei.

Ein unbekanntes Paar hat am Samstag eine Seniorin (81) bestohlen. Der Mann und die Frau klingelten an der Wohnungstür der Seniorin, die in Altendorf lebt. Sie erklärten der Frau, es sei so warm und man bräuchte angeblich dringend etwas zu trinken. Die Dame ging in die Küche, um Getränke zu holen. Diesen Moment nutzten die Kriminellen aus, um Beute zu suchen. Mit Bargeld flüchteten sie aus dem Haus.

Mann ist dick, trug bauchfreies Shirt und weiße Handschuhe

Die Frau soll etwa 25 bis 35 Jahre alt sein und eine normale Figur haben. Bekleidet war sie mit einem weißen Oberteil und einem weißen Rock. Ihr Komplize ist ungefähr 35 bis 50 Jahre alt und hat eine Glatze. Er ist sehr korpulent und war bauchfrei. Außerdem hatte er weiße Handschuhe an und eine Umhängetasche bei sich. Hinweise bitte an die 0201/829-0.

