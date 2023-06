Essen: Diebe beißen Ladendetektiv und Polizistin

Essen. Zwei renitente Ladendiebe in der Innenstadt bissen einem Detektiv in die Hand und einer Polizistin in die Wade. Einer der Männer konnte flüchten.

Wie die die Polizei am Montag berichtete, hatten die Männer am Freitag gegen 15.30 Uhr Waren aus einem Einzelhandelsgeschäft an der Kettwiger Straße in der Innenstadt gestohlen. Als der Ladendetektiv die Verdächtigen an der Flucht hindern wollte, kam es zur Gewalt.

Beide bissen sie dem 43-Jährigen in die Hand. Einer der Diebe konnte flüchten. Des 21-Jährigen nahm sich die alarmierte Polizei ein. Da er zunehmend aggressiv wurde, sei er gefesselt worden, wobei er spuckte und der Polizistin in die Wade biss.

Im Gewahrsam trat er einem Beamten gegen das Knie. Alle Einsatzkräfte blieben unverletzt, der Detektiv jedoch musste von Rettungskräften versorgt werden.

Gegen die beiden Männer wird nun wegen räuberischen Diebstahls und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt, so die Polizei.

