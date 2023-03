Essen: Deichmann-Filiale bietet wieder Schuhe und Jobs

An der Hansastraße eröffnet die Deichmann-Filiale in Essen-Steele nach einem Umbau wieder.

Essen-Steele. Nach dem Umbau eröffnet die Deichmann-Filiale in Essen-Steele wieder. Am 16. März geht es mit dem Schuhverkauf im Stadtteilzentrum weiter.

Nach dem Umbau eröffnet die Deichmann-Filiale in Steele wieder: Am Donnerstag, 16. März, geht es mit dem Schuhverkauf an der Hansastraße 20-22 ab 9 Uhr weiter.

In der Steeler Filiale soll es ein helles Ambiente geben und Verkaufsräume, die auch unter dem Aspekt „Energieeffizienz“ umgestaltet worden sind. Dazu gehört laut Deichmann ein LED-Beleuchtungssystem. „Bei den Energiekosten sparen wir allein hierdurch im Vergleich zur bisherigen Technik zwischen 30 und 40 Prozent“, heißt es dazu.

Füße können in der Deichmann-Filiale in Essen-Steele vermessen werden

Die Filiale öffnet nun montags bis freitags von 9 bis 19 und samstags von 9 bis 16 Uhr. Zum Angebot zählen Schuhe für alle Altersklassen, darunter sind Eigenmarken, verschiedene Sneaker sowie Kinderschuhe. Es lässt sich bei Bedarf auch eine Fußmessung mit einem Fußmessgerät vornehmen.

Ist der gewünschte Artikel in der passenden Größe oder Ausführung vor Ort gerade nicht vorrätig, könne die Verfügbarkeit in anderen Filialen geprüft werden. Der Artikel könne dann von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vor Ort bestellt werden. Kunden können sich diesen dann auch nach Hause liefern lassen. Ebenso ist es möglich, online bestellte Ware in die Steeler Filiale senden zu lassen.

Auch Jobs lassen sich laut Deichmann in manchen Filialen noch finden. Offene Stellen findet man unter: www.deichmann-karriere.de. Wer sich für einen Job im Verkauf interessiere oder eine Ausbildung machen wolle, könne dazu auch die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen vor Ort ansprechen.

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen