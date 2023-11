Essen: Dealer stößt Türsteher um und verletzt Polizistin

Polizisten nahmen einen mutmaßlichen Drogendealer in der Essener Innenstadt fest.

Kriminalität in Essen

Essen. Nach einem Gerangel mit einem Securitymann und einer Flucht vor der Polizei landete ein 28-Jähriger im Gewahrsam. Drogen und Geld sichergestellt.

Ein mutmaßlicher Drogendealer hat einen Türsteher einer Essener Innenstadt-Kneipe attackiert und anschließend auf einer Polizeiwache eine Beamtin verletzt. Gegen den 28-Jährigen wird nun wegen Körperverletzung, Rauschgifthandels und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

Wie die Behörde am Montag berichtete, hatte der Securitymann (53) dem Essener am frühen Sonntagmorgen den Zugang zu dem Lokal an der Viehofer Straße verweigert. Dabei kam es zu einem Gerangel der beiden Männer, bis der Türsteher zu Boden ging.

Als alarmierte Polizisten eintrafen, flüchtete der junge Mann vor den Beamten und warf diverse Betäubungsmittel aus seinen Taschen auf die Straße. Nach einer kurzen Verfolgung konnte der mutmaßliche Drogenhändler gestellt und zur Polizeiwache verbracht werden. Als seine Fingerabdrücke auf der Polizeiwache zur Identitätsfeststellung erfasst wurden, leistete er Widerstand und verletzte eine Polizistin leicht an der Hand.

Die Betäubungsmittel und Bargeld, das der 28-Jährige bei sich hatte, wurden sichergestellt. Der Mann landete schließlich im Gewahrsam.

