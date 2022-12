Anwohner der Uhlenstraße in Essen-Heisingen beschweren sich weiterhin über Schleichverkehr.

Verkehr Essen: Dauerärger wegen Ausweichverkehr in Problem-Straße

Essen-Heisingen. Auf einer wichtigen Verbindungsstrecke verschärfen Baustellen die Lage in Essen-Heisingen weiterhin. Was die Stadt plant und was sie ablehnt.

Die Situation entschärfen, Gefahren für Radfahrer und Fußgänger sowie Ausweichverkehr vermeiden: Dazu war die Stadt aufgefordert, indem sie die Uhlenstraße entsprechend beschildert oder gar sperrt. Die Strecke wählt mancher nach wie vor, um etwa langen Staus auf der Heisinger Straße vor allem im Berufsverkehr zu entgehen, berichten Anwohner – und das seit Jahren. Da helfe auch das große Piktogramm auf der Fahrbahn nahe der Heisinger Straße nicht. Sie fordern weitere Maßnahmen, einige sind geplant.

Verbotene Durchfahrt und geplante Radwege Die Uhlenstraße ist laut Stadt etwa 1,3 Kilometer lang und überwiegend ohne Bebauung. Von der Einmündung Heisinger Straße bis einschließlich Rehstraße ist die Durchfahrt grundsätzlich verboten, für Anwohner ist sie frei. Für den Radverkehr gilt: Die Uhlenstraße ist nicht Teil des Hauptrouten- oder Ergänzungsnetzes. Vielmehr soll laut Stadt die Situation für Radfahrer durch den Umbau der Heisinger Straße erreicht werden. Diese ist Teil des Radhauptroutennetzes. Laut Plänen der Stadt soll diese mit Radverkehrsanlagen ausgebaut werden. Der Ausbau soll im Anschluss an die Arbeiten der Stadtwerke erfolgen. Geplant sei die Erneuerung auch im weiteren Verlauf bis zum Stadtwaldplatz, auch bis zu diesem sollen Rad- und Gehwege geplant werden.

Die problematische Verkehrssituation der Uhlenstraße sei bereits vielfach diskutiert worden, bisher allerdings seien keine erkennbaren Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung und Gefahrenabwehr durchgeführt worden, kritisiert ein Anwohner. „Die Anliegerstraße wird in erheblichem Maße als Durchgangsstraße zur Umgehung der Heisinger Straße genutzt, dies oft mit unangemessen hoher Geschwindigkeit“, hat er an die Stadt geschrieben und das Problem der Politik geschildert.

Zu Berufsverkehrszeiten würden Fahrzeuge, vereinzelt auch mit auswärtigen Kennzeichen, wie aneinander gereihte Perlen auf der Schnur diesen „Ausweichweg“ nutzen. Er selbst sei dort bereits vor einigen Jahren als Motorradfahrer bei einem Unfall mit einem zu schnell fahrenden Pkw verunfallt und dabei schwer verletzt worden.

Derzeit wird die Uhlenstraße in Essen-Heisingen saniert

„Am vernünftigsten und kostengünstigsten wäre es, die Uhlenstraße zwischen Kuckuckstraße und Rehstraße zu sperren“, lautet seine Forderung. Derzeit werde die Uhlenstraße, die sich in einem sehr schlechten Zustand befinde, erfreulicherweise saniert. Doch gleichzeitig fürchtet er, dass sich nach Sanierung des Straßenbelages das gefahrene Tempo nochmals erhöhe.

Von der Heisinger Straße aus, wählen manche die Uhlenstraße als Ausweichstrecke, vor allem, wenn es sich im Berufsverkehr auf der Hauptstrecke staut. Foto: André Hirtz / FUNKE Foto Services

Bauliche Erhöhungen (Drempel) wie im oberen Bereich der Straße könnten Abhilfe schaffen, glaubt er. Denn die Klagen etwa der Bürger, die täglich per Fahrrad über die Uhlenstraße Richtung Stadtwaldplatz fahren, reißen nicht ab. Da es hier weder Bürgersteig oder sonstige Randstreifen gebe, werde man in die „Botanik“ abgedrängt. Fußgängern erginge es ähnlich, benennt er weitere Probleme.

Die Sperrung (Abriegelung in Höhe Kuckuckstraße) sei laut Stadt bereits in der Vergangenheit mehrfach Thema in der Bezirksvertretung gewesen. Abgelehnt wurde sie etwa 2014, als es sogar eine Bürgerinitiative gab. „Eine Sperrung der Uhlenstraße würde hier die Situation – zumindest während der Bauzeit auf der Heisinger Straße – noch deutlich verschlechtern“, erklären die Zuständigen von der Stadt auch heute und gehen davon aus, dass nach dem Ausbau der Verkehr von den Nebenstraßen wieder abnehmen werde.

Messungen aus dem Jahr 2022 weisen nicht auf hohen Durchgangsverkehr hin

Rund 1500 Fahrzeuge am Tag (Messung im Frühjahr und Sommer) wiesen ohnehin nicht auf einen hohen Durchgangs- bzw. Schleichverkehr auf der Uhlenstraße hin. Der Anteil der Fußgänger sei ebenfalls gering, widerspricht die Stadt. Derzeit kontrolliere die Polizei die Lage regelmäßig, mit dem Ergebnis, dass das Unfallgeschehen unauffällig sei, die Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h jedoch an vielen Stellen nicht eingehalten werde. In 85 Prozent lägen die Geschwindigkeiten bei 38 und 49 km/h. Und dennoch: Weitere Verkehrsschilder als Erinnerung lehnt die Stadt ebenso ab wie eine weitere Senkung des Tempos auf 10 km/h.

So soll es auch keine Baken im gesamten Bereich geben, stattdessen werde im Anschluss an die Deckensanierung der Fahrbahn geplant, Baken in Höhe der Hausnummern 44-56 aufzustellen, hinzu soll eine Sperrmarkierung kommen, um den Bereich einzuengen, so dass kein Begegnungsverkehr von Fahrzeugen möglich sein soll. „Die Baken sollen auf der Waldseite aufgestellt und auf der gegenüberliegenden Straßenseite sollen Stellplätze für die Anwohner markiert werden“, heißt es dazu.

Das Tempo ist trotz Einbauten in Nähe des Spielplatzes recht hoch

Vor den Häusern mit den Hausnummern 30-36 soll ein Gehweg errichtet werden, die Fahrbahn soll hier mit Hilfe von Baken verengt werden. Im Bereich zwischen Bonnenbergstraße und Westpreußenstraße, wo sich Sportplatz und Kindergarten befinden, soll die Geschwindigkeit wiederum durch Elemente reduziert und der Verkehrssituation so beruhigt werden. Noch sei das Tempo trotz Einbauten in Nähe des Spielplatzes recht hoch. Die Maßnahmen sollen Mitte 2023 umgesetzt werden, so der Plan.

Ob sie tatsächlich ausreichend sein werden, bleibt abzuwarten. Nicht jeder ist optimistisch. So formuliert ein Anwohner: „Ich bin verwundert, dass eine solche Verkehrssituation im Jahre 2022 überhaupt noch besteht. Es gibt keinen Essener Stadtteil, wo ein Schleichweg, der mitten durch den Wald führt und für den Durchgangsverkehr ungeeignet ist, wohl bewusst offen gehalten wird.“

