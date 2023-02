Essen: Darum wird es keine mobile Sparkassen-Filiale geben

Kunden und Kundinnen der Sparkasse in Essen-Schonnebeck werden seit Dezember in Katernberg bedient.

Essen-Schonnebeck. Die Filiale der Sparkasse in Essen-Schonnebeck hat seit Dezember geschlossen. Die Sparkasse erklärt, warum es keine mobile Filiale geben wird.

Die Filiale der Sparkasse an der Huestraße in Schonnebeck ist seit Dezember geschlossen. Kunden und Kundinnen reagierten verärgert, forderten einen Geldautomaten im Stadtteil. Auch in der zuständigen Bezirksvertretung wurde über das Thema diskutiert. Susanne Hase (Grüne) trug die Idee eines Bürgerbusses vor, in dem man beispielsweise an Markttagen seine Geldgeschäfte erledigen könnte. Dieser könne zu anderen Zeiten und an anderen Tagen auch in anderen Stadtteilen genutzt werden. Die Sparkasse erteilte diesem Vorschlag jetzt eine Absage.

Sparkassenbus wird in ländlichen Gebieten eingesetzt

Busse dieser Art würden tendenziell in ländlichen Regionen eingesetzt, da dort die Entfernung zwischen den einzelnen Filialen deutlich größer sei, heißt es seitens der Sparkasse dazu. Die nächste Filiale ist in diesem Fall in Katernberg, rund drei Kilometer entfernt. „Mit Blick auf die strukturelle Ausprägung des Essener Stadtgebietes und unserem flächendeckenden Filial- und Geldautomatennetz haben wir uns gegen die Investition in einen Sparkassenbus entschieden“, schreibt die Sparkasse in einer Stellungnahme an die Bezirksvertretung. Mit aktuell 31 Filialen, zehn Selbstbedienungsstandorten und zirka 100 Geldautomaten sie das Unternehmen in Essen weiterhin „sehr präsent“.

Das dürften die Kunden in Essen-Freisenbruch anders sehen, denn auch an der Bochumer Landstraße schließt die Sparkasse ihre Filiale am 23. März. Die Kunden werden danach von dem Sparkassen-Team in Steele mitbetreut. Auch in Freisenbruch wird der Geldautomat abgebaut.

Öffnungszeiten der Sparkasse in Essen-Katernberg

Die Öffnungszeiten der Sparkassenfiliale an der Katernberger Straße 40: montags: 9 bis 13 und 14 bis 18 Uhr, dienstags und mittwochs: 9 bis 13 und 14 bis 16 Uhr, donnerstags: 9 bis 13 und 14 bis 18 Uhr, freitags 9 bis 13 und 14 bis 16 Uhr. Am Wochenende ist die Filiale geschlossen. Bargeld gibt es aber mittlerweile nicht mehr nur am Automaten, sondern auch in vielen Supermärkten, Drogerien und Shell-Tankstellen. Dabei kann man sich kostenfrei bis zu 200 Euro auszahlen lassen, wenn man seine Einkäufe bargeldlos bezahlt – unabhängig, bei welchem Geldinstitut man Kunde ist.

Die nächste Sitzung der Bezirksvertretung VI, zuständig für Katernberg, Schonnebeck und Stoppenberg ist am Freitag, 17. Februar. Beginn ist um 14 Uhr im Stoppenberger Rathaus, Stoppenberger Platz 6. Interessierte sind willkommen, es gibt eine Einwohnerfragestunde, in der Anliegen aus den Stadtteilen vorgetragen werden können.

[Essen-Newsletter hier gratis abonnieren | Auf einen Blick: Polizei- und Feuerwehr-Artikel + Innenstadt-Schwerpunkt + Rot-Weiss Essen + Lokalsport | Nachrichten aus: Süd + Rüttenscheid + Nord + Ost + Kettwig & Werden + Borbeck & West | Alle Artikel aus Essen]

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen