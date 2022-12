Essen: Darum ist der Glasaufzug im Allee-Center verschwunden

Essen-Altenessen. In dem Altenessener Einkaufszentrum gab es bis vor Kurzem einen Glasaufzug. Die Center-Managerin erklärt, warum dieser abgebaut wurde.

Im Allee-Center an der Altenessener Straße brummt das Weihnachtsgeschäft. Um alle Geschäfte zu erreichen, müssen die Kunden aber seit Kurzem auf den Glasaufzug verzichten. Dieser wurde abgebaut. Auf Anfrage erklärt Center-Managerin Andrea Schwenke: „Leider hatten wir seit Monaten, im Grunde jedoch schon seit Jahren wiederholt Probleme mit dem Glasaufzug wegen ständiger Defekte.“ Ersatzteile zu bestellen, sei immer schwieriger geworden und die Wartung und Instandhaltung so teuer, dass der Aufzug in keiner Kosten-Nutzen-Relation mehr stünde.

Kunden im Allee-Center nutzen hauptsächlich Kaufland-Aufzüge

Eingebaut wurde er im Jahr 1988, 15 Jahre nach Errichtung des Einkaufszentrums. Wiederum 24 Jahre später siedelte sich Kaufland in dem Einkaufszentrum an und es wurden vier neue Aufzüge eingebaut. Das war im Jahr 2012. Schwenke: „Seitdem läuft der Kundenverkehr fast nur noch über diese und der Glasaufzug wurde nur noch von einem Prozent der Kunden genutzt.“ In einer Welt, in der Kosten- und Energieeinsparungen immer wichtiger werden, sei schließlich entschieden worden, den Glasaufzug aufzugeben, „da er uns nur noch immense Kosten bringt und permanent länger ausfällt, weil keine Ersatzteile mehr geliefert werden können“.

Hinzu komme, dass solche alten Hydraulikanlagen ab kommendem Jahr vom Gesetzgeber verboten seien. Ein neuer Glasaufzug habe nicht wirklich zur Debatte gestanden, die Nutzeranzahl sei einfach zu gering.

