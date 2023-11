Essen: Corona-Tests in einigen Geschäften ausverkauft

Essen. Grippewelle, Erkältungen, wieder mehr Corona-Infektionen: Manche Drogeriemärkte in Essen haben keine Covid-Schnelltests mehr.

Corona-Tests werden im Essener Stadtgebiet mancherorts knapp. Das ergeben derzeit Stichproben. Während einige Filialen von Drogeriemarkt-Ketten in Rüttenscheid oder Rellinghausen gar keine Tests mehr in den Regalen liegen haben, gab es am Dienstag nur noch vereinzelte Exemplare in einem Drogeriemarkt in Steele zu kaufen.

Von einem allgemeinen Ausverkauf zu sprechen, wäre aber falsch, glaubt Essens Apotheken-Sprecher Hanno Höhn: „Ich habe zwar nicht die komplette Übersicht über den Markt, aber ich kann nicht bestätigen, dass es derzeit zu flächendeckenden Ausverkäufen kommt.“

Unterschiedliche Varianten sind unterschiedlich gut von Tests zu erkennen

Die derzeitige Erkältungs- und Grippewelle sowie eine Vielzahl neuer Corona-Infektionen hätten die Bürger wieder sensibel fürs Thema Corona gemacht, berichtet ein Apotheker im Essener Süden. Viele Verbraucher glaubten außerdem, die neuesten Covid-Varianten seien mit älteren Tests nicht aufzuspüren. Apotheker-Sprecher Hanno Höhn erklärt: „Uns ist lediglich bekannt, dass die unterschiedlichen Varianten unterschiedlich gut von Schnelltests erkannt werden – grundsätzlich sollten keine Tests mehr nach Ablaufdatum verwendet werden.“ Im Handel derzeit erhältlich sind Tests, die in der Regel bis Sommer 2024 haltbar sind.

Erinnerung: Am Mittwoch, 15. November, bleiben die meisten Apotheken in Essen zu (Ausnahme Notdienst-Apotheken) – in Dortmund gehen Apotheker landesweit auf die Straße aus Protest gegen die Gesundheitspolitik.

