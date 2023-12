Der Besuch des Weihnachtsmarktes in der Essener Innenstadt kann am Sonntag (17. Dezember), mit einem Einkaufsbummel verbunden werden.

Essen Die Geschäfte in der Innenstadt und Rüttenscheid haben am 17. Dezember geöffnet. Die Besucher erwartet an beiden Orten ein zusätzliches Programm.

Das Weihnachtsgeschäft steuert seinem Höhepunkt zu und in Essen gibt es am kommenden Sonntag (17. Dezember) gleich in zwei Stadtteilen die Möglichkeit, Geschenke zu kaufen. So haben die Geschäfte in der Innenstadt sowie in Rüttenscheid von 13 bis 18 Uhr geöffnet. In beiden Fällen sind die jeweiligen Weihnachtsmärkte der Anlass dafür, dass dort ein verkaufsoffener Sonntag stattfinden darf.

Der Weihnachtsmarkt in der Innenstadt hat am Sonntag von 11 bis 21 Uhr geöffnet. In den Einkaufsstraßen der City gibt es Musik von der Little Joe’s Jazz Band. Es sind Figuren wie Olaf und Elsa aus „Die Eiskönigin“, Micky und Minnie Maus sowie ein Nikolaus und ein Schneemann unterwegs.

Im Einkaufszentrum Limbecker Platz flanieren zudem Weihnachtsengel, Pagen sowie Saxofonisten. In einem Workshop können Kerzen gestaltet werden. In der Rotunde „Rom“ gibt es Live-Musik der „Music Academy Essen“.

Fotos vom Frintroper Weihnachtsmarkt Fotos vom Frintroper Weihnachtsmarkt Der Weihnachtsmarkt des SC Frintrop im Sport- und Bürgerpark . Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

Nikolausmarkt auf Schloss Hugenpoet Nikolausmarkt auf Schloss Hugenpoet Stockbrot auf dem Nikolausmarkt auf Schloß Hugenpoet am Samstag, den 2. Dezember 2023, in Essen-Kettwig. Foto: Uwe Ernst / FUNKE Foto Service Foto: Uwe Ernst / FUNKE Foto Services

Nikolausmarkt auf Schloss Hugenpoet Weihnachtsmann Jürgen Schiller auf dem Nikolausmarkt auf Schloß Hugenpoet am Samstag, den 2. Dezember 2023, in Essen-Kettwig. Foto: Uwe Ernst / FUNKE Foto Service Foto: Uwe Ernst / FUNKE Foto Services

Nikolausmarkt auf Schloss Hugenpoet Das Team Kettwiger Freundeskreis für Kinder auf dem Nikolausmarkt auf Schloß Hugenpoet am Samstag, den 2. Dezember 2023, in Essen-Kettwig. Foto: Uwe Ernst / FUNKE Foto Service Foto: Uwe Ernst / FUNKE Foto Services

Nikolausmarkt auf Schloss Hugenpoet Liam (l.) an der Drehorgel auf dem Nikolausmarkt auf Schloß Hugenpoet am Samstag, den 2. Dezember 2023, in Essen-Kettwig. Foto: Uwe Ernst / FUNKE Foto Service Foto: Uwe Ernst / FUNKE Foto Services

Mross und Woitschak auf dem Steeler Weihnachtsmarkt Mross und Woitschak auf dem Steeler Weihnachtsmarkt Der Steeler Weihnachtsmarkt auf dem Kaiser-Otto-Platz und auf dem Grendplatz hat als einer der ersten deutschlandweit geöffnet und bleibt das bis 30. Dezember. Gleich am Donnerstagabend, 2. November, kamen die Schlagerstars Anna-Carina Woitschak und Stefan Mross nach Steele. Fotos: Ralph Leurs Foto: Svenja Hanusch

Weihnachtsmann kommt zum Rüttenscheider Weihnachtsmarkt

Auch in Rüttenscheid sind Aktionen geplant; sorgen Straßenbands für Unterhaltung. Auf dem Weihnachtsmarkt am Stern ist von 15 bis 18 Uhr der Weihnachtsmann zu Gast und trägt eine Weihnachtsgeschichte vor. Schließlich erwartet die Gäste im Bürgerzentrum Villa Rü in der Girardetstraße 21 der Rüttenscheider Kunstmarkt.

