Essen: Bus mit Notbremsung – sieben Fahrgäste im Krankenhaus

Die Feuerwehr Essen rückte am Mittwoch an die Stadtgrenze zu Bottrop aus. (Symbolbild)

Essen. In Essen nahe der Stadtgrenze zu Bottrop musste am Mittwoch ein Bus eine Notbremsung machen. Die Feuerwehr rückte mit etlichen Kräften aus.

Unfall auf der Bottroper Straße in Essen mitten im Feierabendverkehr: Der Fahrer eines Linienbusses musste am Mittwochnachmittag (11.10.) eine Notbremsung durchführen, insgesamt kamen danach sieben Fahrgäste in verschiedene Krankenhäuser, sie seien bei dem Unfall leicht verletzt worden.

Das berichtet Feuerwehrsprecher Christian Schmücker auf Anfrage. Demnach kam es auf der Bottroper Straße ab 16.45 Uhr wegen des Unfalls für circa anderthalb Stunden zu Einschränkungen.

Feuerwehr Bottrop unterstützt Essener Kollegen

Die Feuerwehr sei mit etlichen Kräften vor Ort gewesen, alleine sieben Krankenwagen seien zur Unfallstelle in Höhe der Hausnummer 500 ausgerückt. Aufgrund der Nähe zu Bottrop seien die Essener Kräfte durch Kollegen aus der Nachbarstadt unterstützt worden.

Warum genau der Busfahrer eine Notbremsung machen musste, ist noch unklar.

