Essen: Burgplatz in der Innenstadt erhält wieder Sandkasten

Essen. Nach der Premiere im Vorjahr, gibt es auch in diesem Sommer wieder einen 14 mal 14 Meter großen Sandkasten am Burgplatz. Eröffnung am 30. Juni.

Sommer, Sonne, Sandkasten – in den Genuss dieser Kombination kommen die Besucher der Essener Innenstadt ab Freitag, 30. Juni. Dann ist der XXL-Citysandkasten nach der Premiere im vergangenen Jahr wieder zurück auf dem Burgplatz, berichtet die Essen Marketing GmbH (EMG). Bis zum 16. September können alle Kleinen und Spielbegeisterten in dem 14 mal 14 Meter großen und mit 52 Kubikmetern Sand gefüllten Kasten Sandburgen bauen und sich durch die vorhandene Förmchen-Vielfalt testen.

Zum Eröffnungswochenende am 30. Juni und 1. Juli erwarten die Besucher zudem zwei Hüpfburgen und ein Bälle-Spiel der Allbau GmbH, ein Bau-Workshop mit Bambusstangen, Seilen und Stoffen der Organisation topotrumpf sowie eine Malaktion zu Kinderrechten mit den Künstlerinnen Michaela und Marga. Zudem führt die Theatergruppe „Die Mimosen“ am Samstag um 15 Uhr das Stück „Tuvalu darf nicht untergehen!“ auf. Der Eintritt zum Sandkasten und allen Aktionen ist frei. Der XXL-Citysandkasten ist montags bis samstags von 11 bis 18 Uhr geöffnet.

Sandkasten wird nachts mit einer Plane bedeckt und videoüberwacht

Abends wird der Sandkasten mit einer Plane bedeckt und videoüberwacht. Die Erwachsenen können es sich in Liegestühlen oder auf den neuen Holzsitzinseln unter den aufgestellten Bäumen – eine Aktion des Projektes „Be-Move“ – bequem machen. Für noch mehr Schatten sorgen weitere, gespendete und aufstellbare Bäume. Getränke und Snacks gibt es in der „Fun Food Factory“ in der benachbarten Volkshochschule. Zudem stehen in der VHS auch öffentliche Toiletten zur Verfügung. Finanziert wird der Sandkasten durch Mittel des Landes NRW im Rahmen des „Sofortprogramms zur Stärkung unserer Innenstädte und Zentren in NRW“.

