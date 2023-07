Essen: Bundespolizei stellt betrunkenen Steakdieb mit Messer

Essen. Mit einem Einhandmesser soll ein 41-Jähriger im Bahnhof eine Diebstahlsicherung von einer Fleischpackung entfernt haben. Zum Verzehr kam’s nicht.

Steaks zum Preis von 20 Euro soll ein 41-Jähriger in einem Lebensmittelgeschäft des Essener Hauptbahnhofs erbeutet haben. Bundespolizisten stellten den betrunkenen Mann und ein Einhandmesser sicher, mit dem der Dieb die Diebstahlsicherung von dem verpackten Fleisch entfernt haben soll.

Wie die Behörde am Montag berichtete, soll der Mann das Geschäft am Sonntagnachmittag verlassen haben, ohne die Ware zu bezahlten. Alarmierte Einsatzkräfte nahmen Verdächtigen mit zur Wache. Da er sich aggressiv verhielt, so die Bundespolizei, wurde er gefesselt.

Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab, dass der polizeibekannte Essener drei Promille Alkohol intus hatte. Gegen ihn wird nun wegen Diebstahls mit Waffen und Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt.

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen