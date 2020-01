Essen: Bürgertreff sucht Senioren zwischen Job und Ruhestand

Konzerte, Karnevalsveranstaltungen und Comedy-Abende gehören längst zum Programm im Bürgertreff Ruhrhalbinsel. Zudem bietet das Haus in Überruhr Räume für Männergesangvereine, Schachclubs oder Flohmärkte. Nun wollen die Verantwortlichen mit aktiver Seniorenarbeit starten und dabei Besucher ansprechen, deren Ruhestand bevorsteht. Aufgerufen sind „aktive Senioren von der Ruhrhalbinsel“.

Ein erstes Treffen soll es am Mittwoch, 15. Januar, geben. „Gemeinsam statt einsam“ wird das Motto lauten, unter dem der Seniorenclub im Bürgertreff alle Interessierten ab 60 auffordert, sich einzubringen. Ziel sei es, eine vorhandene Basisgruppe mit Ideen zu verstärken, erklärt Oliver Kern, Beisitzer beim Verein Bürgertreff Ruhrhalbinsel, dessen Mitglieder den Veranstaltungsort in Überruhr gerettet haben.

Die Mitglieder des Vereins Bürgertreff Ruhrhalbinsel, wie hier Oliver Kern, retteten den Veranstaltungsort in Überruhr, der inzwischen aufwändig saniert worden ist. Foto: Knut Vahlensieck / FUNKE Foto Services

Dabei sollen die Mitstreiter auch das Konzept für das neue Angebot mitentwickeln. Statt starrer Öffnungszeiten ist ein offenes Angebot angedacht: „Wir müssen erst einmal schauen, wer kommt und welche Ideen noch eingebracht werden.“

Bereits im Vorjahr hätten sich einige Überruhrer Bürger überlegt, wie man fitte Senioren ab 60 beim Übergang vom Erwerbsleben in den wohlverdienten Ruhestand unterstützen könne. „Gibt es doch Studien, dass viele noch nicht wissen, wie sie die neugewonnene Freiheit sinnvoll nutzen können, ohne sich dauerhaft an einen Verein oder an eine Institution zu binden“, sagt Kern.

Als sich die Vereinsmitglieder mit dem Thema befassten, hörten sie langgehegte Wünsche, die die Senioren verwirklichen wollten. Dazu zählten längere Reisen, Fremdsprachen, sich einen Computer anzuschaffen oder die im Beruf erworbenen Kenntnisse weiterzugeben. Etwas im „sozialen Bereich“ zu tun, auch ein Straßenfest oder ein Tanzcafé für Senioren zu organisieren, lauteten die Antworten oftmals.

freizeit-netzwerk „zwar“ gründet sich jetzt auch in essen

Bei den Diskussionen stießen die Organisatoren dann auf über 750 Angebote im Bereich der Stadt, viele davon auch auf der Ruhrhalbinsel bei Kirchengemeinden, Sportvereinen, der Bürgerschaft Überruhr, dem Marienheim, der Awo Überruhr. Passend zu dem, was sie nun umsetzen wollen, erschien etwa das landesweite Projekt „Zwar“ (Zwischen Arbeit und Rente), das bereits in Bergerhausen in Angriff genommen wurde. Das soll in Überruhr als Vorbild dienen.

Denkbar seien daher auf der Ruhrhalbinsel neue Gruppen und Angebote, bei denen die Mitglieder Sprachen lernen oder auffrischen, den Umgang mit PC, Tablet und Internet üben oder gemeinsame Ausflüge unternehmen. Weitere Ideen sind Besuche von Ausstellungen, Konzerten oder Sportveranstaltungen. „Bei der Beschaffung von Informationen und Ansprechpartnern sind wir gerne behilflich“, bietet Oliver Kern an.

Essen Erstes Treffen zum Thema Seniorenarbeit Oliver Kern ist hauptberuflich Geschäftsführer der Arbeiterwohlfahrt, politisch ist er der Oberbürgermeister-Kandidat der SPD. Als Beisitzer setzt er sich im Verein Bürgertreff Ruhrhalbinsel ein. Für das neue Angebot ist Thomas Manderscheid Ansprechpartner im Bürgertreff, Nockwinkel 64. Beim gemeinsamen Kaffeetrinken mit selbstgebackenem Kuchen am Mittwoch, 15. Januar, 14 bis 16 Uhr, wollen die Organisatoren Fragen beantworten und erste Ideen konkretisieren. Vorab werden gerne organisatorische Fragen beantwortet unter: senioren@buergertreff oder telefonisch: 0151 18774151.

Mit finanzieller Unterstützung aus dem Seniorenförderplan der Stadt Essen und einer Zuwendung der Gewobau-Stiftung Wohn-Leben sei bereits notwendige Technik wie Tablets angeschafft und fachliche Unterstützung eingebunden worden. Ein entsprechender Antrag sei bewilligt worden, so dass es für das neue Vorhaben einen kleinen Mietzuschuss und etwas Geld für Honorare gebe.

Nun sind Senioren gefragt, sich einzubringen und den Club mit Leben zu füllen: „Das kann auch jemand sein, der selbst etwas anbieten möchte“, sagt Oliver Kern und ist zuversichtlich, da es bereits im Vorfeld immer wieder Anfragen genau aus dieser Altersgruppe gegeben habe.