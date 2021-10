Essen: Bürgerschaft plant Martinszug und Weihnachtsmarkt

Ausstellung im Brückenkopfhaus

Seit Anfang 2021 ist die Ausstellung im „Heimatgeschichtlichen Zentrum“ im Brückenkopfhaus durch viele neue Exponate ergänzt und umgestaltet worden.

Wegen Corona konnten die Räume aber erst Anfang August wieder für Besucher geöffnet werden. Im Erdgeschoss befindet sich eine Fotodokumentation, in der die Wohnsituation in einigen Essener Stadtteilen in den 1920er Jahren mit dem Wohnumfeld und der Wohnungsausstattung auf der Margarethenhöhe verglichen wird.