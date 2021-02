Essen: Bürgerbusverein plant Fahrten zum Corona-Impfzentrum

Essen-Haarzopf. Um die Bürger zu den Impfungen in der Messehalle zu bringen, soll der normale Fahrplan des Bürgerbusses am Nachmittag wieder aufgenommen werden.

Der Bürgerbusverein Haarzopf/Margarethenhöhe/Rüttenscheid will seinen seit dem Lockdown zurückgefahrenen regulären Fahrbetrieb wieder aufnehmen, um die Bürger ab dem 8. Februar zur Corona-Impfung in Essen-Rüttenscheid zu bringen.

Um zum Impfzentrum in der Messehalle 4 zu kommen, biete sich für Fahrgäste des Bürgerbusses die Haltestelle Silberkuhlshof an der Lührmannstraße vor dem Tunnel der Messe-Süd an, so Hans Zilles, Vorsitzender des Bürgerbusvereins. Weil die Impfungen vorerst zwischen 14 und 20 Uhr stattfinden sollen, wollen die Verantwortlichen den Betrieb auch in der Zeit von 17.30 bis 19.30 Uhr im Rahmen des normalen Fahrplans wieder vollständig aufzunehmen.

„Bei starkem Bedarf von Impfinteressenten ist der Verein zudem jederzeit in der Lage, ein zweites Fahrzeug zusätzlich einzusetzen“, sagt Hans Zilles. Vielfach sei bereits nachgefragt worden, was bei einer Zahl von mehr als vier Fahrgästen im Bürgerbus geschehe. „Wir lassen niemanden stehen. Zur Not kommt ein E-Bus ein paar Minuten später dazu“, so Zilles.

Diese Situation sei aber seit der Wiederaufnahme des Fahrbetriebs nach dem Lockdown im August 2020 nie aufgetreten. Seit Beginn des Fahrbetriebes im Jahr 2005 genüge es wirtschaftlich ohnehin, wenn die Linie pro Tour mit zwei bis drei Fahrgästen fahre.

Neue ehrenamtliche Fahrer sind willkommen

Weitere Ehrenamtliche seien in der Fahrergemeinschaft willkommen. Es genüge in der Regel der normale Führerschein Klasse 3, nebst einem Gesundheitscheck, der kostenfrei durch den Bürgerbusverein vermittelt werde. Für einen Einsatz bei Sonderfahrten außerhalb des Linienbetriebs, die oft nachgefragt würden und für die der Verein eine Konzession habe, sei allerdings ein Personenbeförderungsschein nötig. Kontakt über Hans Zilles unter 0201/712079.

