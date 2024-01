Essen: Bürger melden fast 50 illegale Müllkippen täglich

Szene an der Ruhrglasstraße im Essener Stadtteil Karnap.

Essen Im Jahr 2023 wurde die „Mängelmelder“-App der Stadt so oft genutzt wie noch nie. Allein sechs wild geparkte Einkaufswagen täglich.

Im fünften Jahr ihres Bestehens hat die „Mängelmelder“-App der Stadt Essen, die man sich kostenlos aufs Handy herunterladen kann, neue Rekordwerte bei der Nutzung erzielt. Das teilte die Verwaltung am Donnerstag (25. Januar) mit. So gingen im Jahr 2023 statistisch 122 Meldungen pro Tag ein – das macht rechnerisch fünf Meldungen pro Stunde rund um die Uhr.

Sechs wild abgestellte Einkaufswagen werden täglich gemeldet

Knapp 30.000 Mängel wurden zum Thema „Sauberkeit“ angezeigt, rund 10.000 zum Thema „Schäden“. Das heißt konkret: 48 illegale Müll-Ablagerungen im Stadtgebiet werden der Stadt über den „Mängelmelder“ täglich gemeldet, und darin sind noch nicht enthalten die Fälle der illegalen Entsorgung von Müll an Container-Standorten. Zusätzlich kamen im vergangenen Jahr allein 2381 Hinweise an auf wild abgestellte Einkaufswagen aus Supermärkten – das macht sechs Einkaufswagen am Tag.

Stadt betont: „Mängelmelder“ wichtiges Instrument im Kampf gegen Müll

Elf Schlaglöcher täglich, dazu 77 Hinweise auf kaputte, verdreckte oder falsche Schilder am Straßenrand jeden Tag – die „Mängelmelder“-App stelle mittlerweile ein „wichtiges Instrument“ zur Bekämpfung von Müll und Schäden im öffentlichen Raum dar, urteilt die Stadt. Insgesamt gingen bei der Verwaltung im Jahr 2023 genau 44.484 Meldungen ein. Im ersten Jahr des „Mängelmelders“, ab November 2018 bis Oktoer 2019, waren es weniger als die Hälfte (19.108).

Die Stadt benötigt neun bis zehn Tage, um den Hinweisen nachzugehen und entsprechende Mängel zu beseitigen. Allerdings variiere die Reaktionszeit stark – eine illegale Müllkippe zu beseitigen, dauert in der Regel kaum länger als einen Tag; die Beseitigung eines Schlaglochs womöglich etwas länger.

Die Mängelmelder-App heißt „Essen bleib(t) sauber!“ und ist auf jedem Smartphone, jedem Tablet und jedem PC nutzbar. Im Netz kann er heruntergeladen werden.

