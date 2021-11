Essen: Brennpunkt Ehrenzeller Platz ist nun kunterbunt

Auch Spraydosen kommen bei der Arbeit an den Betonwänden am Ehrenzeller Platz zum Einsatz.

Essen-Altendorf. Farbenfroh bemalter Beton am Ehrenzeller Platz soll das Image von Essen-Altendorf verbessern. Aber es gibt noch weitere Pläne.

Der Ehrenzeller Platz wurde bereits in den Jahren 2011/2012 von der Stadt saniert

wurde bereits in den Jahren 2011/2012 von der Stadt saniert Der Marktplatz in Essen-Altendorf machte zuletzt einen verwahrlosten Eindruck

in machte zuletzt einen verwahrlosten Eindruck Stadt Essen will den Platz attraktiver machen und beleben

Der Ehrenzeller Platz in Essen-Altendorf hat schon bessere Zeiten erlebt. Kaum zehn Jahre ist es her, dass die Stadt den Marktplatz aufwendig sanieren ließ, doch seitdem ging es bergab. Treffen der Trinkerszene, Drogenhandel, dazu Bänke und Mauern übersät von Farbschmierereien ließen den Platz verwahrlosen. Ein Kunstprojekt soll das Areal wieder attraktiver machen. Doch reichen Farbe und Pinsel allein aus, um das Problem zu lösen?

Marc de Bruijne stellt die letzten Farben und Zubehör in das kleine Zelt, das knapp zwei Monate lang sein Hauptquartier am Ehrenzeller Platz war. Im August hatte der Airbrush-Künstler den von der Stadt initiierten Kunst-Wettbewerb gewonnen, sich mit über 23 Prozent der Stimmen gegen sechs weitere Konkurrenten durchgesetzt. Abgestimmt hatten die Altendorfer selbst.

Am Ehrenzeller Platz knapp 210 Quadratmeter Betonflächen bemalt

Gepard und Schaf lässt der Künstler Marc de Bruijne auf dem Karussell fahren. Ein bunter Farbtupfer auf dem Ehrenzeller Platz, der zuletzt trist und verwahrlost wirkte. Foto: Tobias Harmeling / FUNKE Foto Services

Seit Oktober hat der gelernte Illustrator und Bildhauer ganze Arbeit geleistet, hat etwa 210 Quadratmeter Beton mit bunten Motiven mit Spraydosen und Airbrush bemalt. Wo vorher etliche pseudopolitische Parolen und kryptische Kritzeleien zu sehen waren, sausen nun lustige Tiere eine Achterbahn hinab, fahren Gepard und Schaf mit einem breiten Grinsen Karussell und schon von Ferne grüßt ein kunterbunter Schriftzug „Ehrenzeller Platz“.

„Wenn alles glatt geht, werde ich in einer Woche fertig sein“, sagt er. Es fehlt nur noch eine letzte Fläche, die dann auch noch versiegelt wird.“ Immerhin sollen seine Kunstwerke eine gewisse Zeit überdauern. Ob dies gelingt, weiß er nicht. „Ich hatte anfangs die Befürchtung, dass alles wieder bekritzelt ist, wenn ich am nächsten Tag hier wieder aufschlage.“ Aber dem war nicht so. „Das ist schon mal ein gutes Zeichen.“

Künstler lernt auf dem Ehrenzeller Platz die Menschen vor Ort kennen

Knapp 210 Quadratmeter Betonfläche hat Marc de Bruijne in Essen-Altendorf gestaltet. Mit Airbrush und Farbe Foto: Tobias Harmeling / FUNKE Foto Services

Während seiner langen Schichten vor Ort habe er viele Menschen aus dem Quartier kennengelernt: Kinder, Jugendliche, Rentner. „Die waren eben neugierig und wollten wissen, wo was genau hinkommt.“ Auch mit der ortsbekannten Trinkerszene hatte Marc de Bruijne Kontakt. Einer von ihnen habe ihm ganz offiziell beim Grundieren der Flächen geholfen. „Auch der Mädchentreff ,Perle’ und der VKJ Young Star haben eine ausgewählte Fläche mitgestaltet“, sagt Ricarda Fischer, die bei der Stadt für die Stadtteilarbeit in Altendorf zuständig ist. Sie hat den Wettbewerb organisiert.

„Das hat den Umgang mit allen deutlich erleichtert“, sagt Marc de Bruijne. Jetzt fühlt er sich mit seiner Arbeit angenommen und akzeptiert. „Ich gehöre jetzt praktisch zur Familie“, schmunzelt er. Das sei im Vorfeld nicht unbedingt zu erwarten gewesen. „Auch ich habe ja die Zeitungsartikel über das Quartier gelesen.“

Familiendrama an der Haskenstraße sorgte erneut für negative Schlagzeilen in Altendorf

Erst kürzlich gab es an der nahen Haskenstraße ein Familiendrama, als ein 33-Jähriger seinen eigenen Vater bedrohte. Ein Sonderkommando der Polizei rückte an, beendete die Fehde unblutig. „Doch dies hat nichts mit dem Ehrenzeller Platz oder Altendorf zu tun“, relativiert Polizeisprecher Christoph Wickhorst. „Das hätte im Grunde überall passieren können.“

Schutzlack gegen Sprayer Die Airbrush-Arbeiten werden von Künstler Marc de Bruijne mit einem Schutzlack versehen, damit man sie besser reinigen kann, falls jemand etwas darauf sprühen sollte. Die Bilder wurden jedoch bewusst so gestaltet, dass keine zu großen einfarbigen Flächen entstehen. „Diese wären nämlich eine Einladung für illegale Beschriftungen mit Sprayflaschen wie in der Vergangenheit“, erklärt Ricarda Fischer von der Stadt Essen. Auf der Homepage von Marc de Bruijne erfährt man mehr über ihn und seine Arbeit: MDB-ART.com

Ganz im Gegenteil sei es im Moment sehr ruhig im Quartier rund um die Altendorfer Straße. Sieben Ruhestörungen registrierte die Polizei in den vergangenen sechs Monaten. „Das ist sehr wenig“, sagt Wickhorst. Zumeist verursacht von Jugendlichen gegen Abend. „Wir sprechen dann ein Platzverbot aus.“ Einmal beschädigte ein Fahrzeug einen Poller. „Der wurde repariert und das Thema war erledigt“, sagt er.

Für diese positive Entwicklung macht Wickhorst nicht zuletzt die hohe Präsenz der Polizei verantwortlich. „Schon wegen der Probleme mit den hier ansässigen Clans.“ Doch die Kollegen seien auch zusammen mit dem Ordnungsdienst regelmäßig unterwegs – unabhängig von Beschwerden der Anwohner. Das zeige Wirkung.

Rund um und auf dem Ehrenzeller Platz ist es durch Polizeipräsenz ruhiger geworden

Die Sitzbänke auf dem Ehrenzeller Platz wurden zwischenzeitlich abmontiert, damit der Künstler Marc de Bruijne besser arbeiten kann. Foto: Tobias Harmeling / FUNKE Foto Services

Zudem gebe es seit Anfang des Jahres regelmäßige Treffen von Diakonie, Jugendamt, Streetworkern, die auch fortgesetzt werden. „In dieser Sicherheitskonferenz werden die konkreten Probleme vor Ort genau analysiert und Lösungen erarbeitet“, sagt Wickhorst.

Eine dieser Lösungen heißt „Soziale Kontrolle“. Dafür ist seit März 2021 auch Wolfgang Zacheja zuständig. Früher war er Jugendbeauftragter der Polizei Essen. Nun soll er im Auftrag der Diakonie für mehr Sicherheit, aber auch „für ein besseres Image des Stadtteils“ sorgen, wie er betont. Das sei übrigens besser als allgemein angenommen, wie er sagt. Sicherlich: Die Gastronomie-Meile auf der Altendorfer Straße sei durch Dönerverkäufer und Anbieter aus dem arabischen Raum dominiert. „Aber da kann man wirklich toll frühstücken für kleines Geld“, sagt Zacheja. „Ich kann hier überall reingehen. Da passiert nichts. Diese so oft zitierte „grundsätzlich aggressive Stimmung“ auf der Straße könne er nicht bestätigen.

Neues Büro für Diakonie-Mitarbeiter im früheren Bistro

Ab November soll Zacheja im verlassenen Bistro auf dem Ehrenzeller Platz ein eigenes Büro bekommen. „Wir wollen hier verstärkt Präsenz zeigen“, sagt der 64-Jährige, der schon weiterreichende Pläne macht: Suchtberatung und Polizei-Infoveranstaltungen könnten vor Ort stattfinden. „Und ich würde auch mal ein paar Obdachlose einladen.“ Wichtig sei, den Platz dauerhaft zu beleben. Das fange schon im Kleinen an. „Hier trifft sich jeden Mittwoch eine Seniorengruppe zum Wandern. Die bleibt dann schon mal eine halbe Stunde auf dem Platz, um sich vorher mit einem Schluck aus der Thermoskanne zu stärken. Das muss unbedingt so bleiben.“

Nur ein Baustein, der zur Gesundung des Ehrenzeller Platzes beitragen soll. Ebenso wie die Werke von Marc de Bruijne. „Er hat hier sehr gute Arbeit geleistet“, lobt Ricarda Fischer. „Dadurch erhält der Platz eine positive Ausstrahlung; genau das Richtige im tristen Winter.“

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen