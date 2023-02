Essen: Brennende Heuballen bremsen den Bahnverkehr aus

Rund 200 Heuballen sind auf einem Feld an der Ruhrtalstraße in Essen in Flammen aufgegangen.

Essen. Rund 200 Strohrollen sind auf einem Feld an der Ruhrtalstraße im Süden der Stadt in Flammen aufgegangen. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Rund 200 brennende Strohballen auf einem Feld an der Ruhrtalstraße im Essener Süden haben die Feuerwehr in der Nacht zum Donnerstag in Atem gehalten und den Bahnverkehr ausgebremst.

Während die Flammen in den Himmel schossen, wurden die Gleise zwischen Werden und Kettwig für etwa eine Stunde gesperrt. Betroffen war die Linie S6.

Die Einsatzkräfte waren bis in den Morgen mit Löscharbeiten und der Brandnachschau beschäftigt. Von den mehrere Meter hoch gestapelten Heurollen blieben am Ende nicht viel mehr als eine Handvoll übrig. Der Brandrauch war in Kettwig und Werden deutlich wahrzunehmen.

Wodurch das Feuer ausgelöst wurde, ist unklar. Die Kripo der Polizei Essen hat die Ermittlungen aufgenommen. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. (j.m.)

