Essen: Brand in Kray – Immobilie darf nicht betreten werden

Anwohner und Politiker fragen sich, was nach dem Brand in Essen-Kray mit der Immobilie passiert.

Essen-Kray. Die Absperrungen sind inzwischen behoben, der Verkehr in Essen-Kray Am Zehnthof fließt. Das Flatterband vor dem ausgebrannten Haus ist geblieben.

Sie ist eine Hauptverkehrsader in Kray, zuletzt herrschte hier in der Verkehrsspitze Chaos: Wer die Straße Am Zehnthof im Berufsverkehr zuletzt wählte, stand oftmals im Stau. Grund war eine Engstelle, da eine Fahrbahn nach dem Brand in einem ehemaligen Ladenlokal gesperrt ist. Die Situation hat sich inzwischen gebessert, geblieben ist die Frage danach, was mit dem ausgebrannten Gebäude passiert, in dem einst viele feierten – und ob Einsturzgefahr besteht.

Das Feuer in dem Gebäude Am Zehnthof in Essen-Kray ist am 2. Februar ausgebrochen, bis zu 80 Einsatzkräfte waren vor Ort. Foto: Foto / Feuerwehr Essen

Zuletzt gab es an der Straße Am Zehnthof große Rückstaus, Autofahrer, die aus der Straße Im Bockelbaum auf die Straße Am Zehnthof abbiegen wollten, mussten mitunter lange warten, so beschrieb CDU-Politiker Klaus-Dieter Feige die Situation mit der Absperrung, die es seit Anfang Februar immer im Berufsverkehr gab, als eine Fahrspur gesperrt war.

Feuer war am 2. Februar in Essen-Kray ausgebrochen

Mit Blick auf das Haus, in dem das Feuer ausgebrochen ist, erinnert sich der Politiker: Einst sind hier Karnevalspartys gefeiert worden. Er blickt auch auf Zeiten zurück, die nun 20 Jahre her sind. Einen großen Saal gebe es in dem Haus, eine Theke und im Keller die Garderobe. Das Dach aber sei längst schon einsturzgefährdet gewesen, heißt es. Ob das nach dem Brand für den gesamten Bau gelte, das sei ihm nicht bekannt. Dass es hier nicht weitergehe, könne vielleicht an Versicherungsfragen liegen, die nach einem solchen Ereignis folgten, mutmaßt der Politiker.

Das Flatterband an der Tür des ausgebrannten Hauses bleibt laut Stadt hängen, bis die Tür gesichert ist. Foto: Foto / sag

Fest steht, dass um die Mittagszeit am 2. Februar Notrufe die Feuerwehr erreichten. Ein Dachstuhlbrand war es, der die Einsatzkräfte beschäftigte, während Anwohner und Anwohnerinnen Fenster und Türen geschlossen halten sollten, da dichter Rauch über dem Viertel lag. Die Feuerwehr konnte bei diesem Großeinsatz mit bis zu 80 Kräften zwar verhindern, dass die Flammen auf Nachbargebäude übergriffen (entdeckte dabei einige Hanfpflanzen) – seitdem sei aber nichts Sichtbares mehr geschehen, klagt Klaus-Dieter Feige und ärgerte sich ebenso über die Entscheidung der Stadt, eine Fahrspur für Wochen zu blockieren.

Politiker kritisiert unglückliche Verkehrsführung in Essen-Kray

Bei allem Verständnis für die notwendige Verkehrssicherungspflicht, solch eine Lösung sei vielleicht für ein paar Wochen vertretbar, aber doch nicht für Monate. Genau darauf scheint es aber hinauszulaufen, fürchtete er noch kürzlich mit Blick auf die unglückliche Verkehrsführung.

CDU-Lokalpolitiker Klaus-Dieter Feige kritisierte die wochenlange Absperrung vor dem ausgebrannten Haus Am Zehnthof. Foto: André Hirtz / FUNKE Foto Services

Die ist nun aus Sicht der Verkehrsteilnehmer glücklicherweise entschärft, die Fahrbahn wieder freigegeben, das Schild mit dem Hinweis „Einengung freihalten“ abgebaut („Das haben ohnehin die einen nicht verstanden, andere haben es übersehen“). Dennoch interessiert nicht nur Politiker wie Klaus-Dieter Feige, was nun mit der Immobilie passiert und wie der Plan ist.

Stadt hat für das Brandhaus in Essen-Kray ein Betretungsverbot ausgesprochen

„Die Bauaufsicht der Stadt hat das betroffene Gebäude untersucht und festgestellt, dass keine akute Einsturzgefahr vorliegt“, erklärt Stadt-Sprecher Burkhard Leise auf Nachfrage. Jedoch sei aufgrund vorliegender Sicherheitsbedenken ein Betretungsverbot ausgesprochen worden.

Hierzu sei ein ordnungsbehördliches Verfahren eingeleitet worden, mit dem der oder die Eigentümer/in aufgefordert worden sei, den Zugang zum Gebäude unverzüglich zu verschließen, das Gebäude durch einen Sachverständigen prüfen zu lassen und im Anschluss die notwendigen Instandsetzungs- oder Sicherungsmaßnahmen durchzuführen.

Dann soll auch das letzte Hindernis verschwinden: Die Barken, die nun noch den Gehweg absperren, sollen schnellstmöglich abgebaut werden, sagt Burkhard Leise, sobald die Polizei ihre Untersuchungen abgeschlossen habe und die Eingangstür wie gefordert ordnungsgemäß verschlossen sein werde. Die Polizei indes ermittelte wegen fahrlässiger Brandstiftung. Zum Stand der Polizeiarbeit sagt deren Sprecher Matthias Werk: „Die Kollegen ermitteln weiterhin wegen fahrlässiger Brandstiftung.“

