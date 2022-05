Für Fahrgäste ist es eine Horrorvorstellung: Unbekannte Steinewerfer haben Samstagabend (7. Mai) in Essen-Borbeck die Scheibe eines Nordwestbahn-Zuges (RE14) eingeworfen. Verletzt wurde zum Glück niemand. (Archivbild)

Blaulicht Essen-Borbeck: Steinewerfer zertrümmern Scheibe am Zug RE14

Essen. Als der RE14 der Nordwestbahn Samstagabend (7. Mai) durch Essen-Borbeck fährt, werfen Unbekannte mit Steinen. Eine Scheibe geht komplett zu Bruch

Unbekannte Täter haben Samstagabend (7. Mai) in Essen einen Zug der Nordwestbahn (RE 14) erheblich beschädigt. Nach Angaben der Bundespolizei haben sie den Zug (Fahrtziel Borken) zwischen Borbeck-Süd und Bahnhof Borbeck offenbar mit Steinen beworfen. Eine Seitenscheibe des Zuges ging dabei komplett zu Bruch. Die Bundespolizei sucht Zeugen.

Der aus Essen-Steele kommende Regionalexpress hatte Borbeck-Süd passiert und steuerte gegen 19.36 Uhr den nächsten Haltepunkt Borbeck an. Plötzlich vernahm der Triebfahrzeugführer einen lauten Knall. Zuerst hatte er vermutet, ein Koffer sei aus dem Gepäckregal gefallen.

Bundespolizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr

Bei genauem Hinschauen entdeckte er jedoch die zu Bruch gegangene Seitenscheibe. Eine andere Scheibe sei ebenfalls beschädigt worden, so die Bundespolizei. Sie weise ein faustgroßes Loch auf. Der Lokführer alarmierte sofort die Bundespolizei. Er konnte die Fahrt nach Dorsten fortsetzen. Dort wurde der Zug in die Werkstatt gefahren.

Nach bisherigem Kenntnisstand wurde niemand verletzt. Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung und wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ein.

Die Bundespolizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung: Wer kann Angaben zu verdächtigen Personen machen, die sich am Samstag gegen 19.36 Uhr an der Bahnstrecke in Essen Borbeck aufgehalten haben?

Sachdienliche Hinweise nehmen die Bundespolizeiinspektion Dortmund unter der kostenfreien Servicenummer 0800/ 6 888 000 oder jede andere Bundespolizeidienststelle entgegen.

