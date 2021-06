Essen-Borbeck: Spezialitätentreff geht in die zweite Auflage

Livemusik mit der Rockband Mr. Most Money Man gibt es zum Auftakt der zweiten Auflage des Spezialitätentreffs in Essen-Borbeck. Gefeiert wird diesmal vor der Dionysiuskirche.

Borbeck. Der Initiativkreis Centrum Borbeck lädt nach der Corona-Pause zum zweiten Spezialitätentreff ein. Gefeiert wird diesmal vor der Dionysiuskirche.

Spezialitätentreff, die Zweite: Der Initiativkreis Centrum Borbeck, kurz CeBo, sagt der Corona-Tristesse endgültig den Kampf an und lädt Feierwillige vom 2. bis 4. Juli zum geselligen Schmaus auf dem Dionysiuskirchplatz ein.

„Endlich ist in Borbeck wieder etwas los“, freut sich CeBo-Vorsitzende Klaudia Ortkemper, dass den Daheimgebliebenen während der Sommerferien wieder etwas geboten wird und der Stadtteil dadurch – so auch die Hoffnung ihrer Mitstreiter vom Vorstand – ein kleines bisschen wiederbelebt wird.

Auch wenn bei stetig sinkenden Inzidenzwerten weiterhin die vorgeschriebenen Hygieneregeln gelten, soll das dem sommerlichen Vergnügen keinen Abbruch tun. Reichlich gastronomische Angebote, kulinarische Spezialitäten und Live-Musik – so lauten die Zutaten, die sich am langen Wochenende zu einem unterhaltsamen und vor allem schmackhaften Ganzen verbinden sollen.

Ein Dutzend Schausteller und Händler geben sich ein Stelldichein vor der Dionysiuskirche

Insgesamt ein rundes Dutzend Schausteller und Händler haben ihren Besuch in Borbeck angesagt und erwarten möglichst viele Gäste auf dem Platz vor der Kirche St. Dionysius. „Wir sind im Vergleich zur Premiere, die auf dem Borbecker Platz stattfand, diesmal ganz bewusst umgezogen“, so Klaudia Ortkemper weiter. „Wir, die Organisatoren, und auch die Besucher sind der Meinung, dass es dort einfach gemütlicher ist.“

Unter schattenspendenden Bäumen können sich die Gäste nach der langen Zwangspause ein kühles Bier, einen Cocktail oder ein Glas Wein genehmigen. Dazu werden Flammkuchen, Churros, Panini, Fisch, die Klassiker Currywurst mit Pommes frites und Frikadellen serviert. Wer es lieber süß mag, probiert Waffeln, Crepes und Hefegebäck und kühlt bei einem Slush Eis runter.

Livemusik zu Beginn am Freitagabend

Es gibt jedoch nicht nur etwas auf den Teller, sondern auch auf die Ohren. Am Freitagabend ab 19 Uhr ist Livemusik angesagt. Für das Programm zeichnet sich Silvia Schöne vom CeBo-Vorstand verantwortlich. Mr. Most Money Man „Unplugged“ wird die Gäste an diesem Abend unterhalten: Mitte der 1990er Jahre nach eigenen Aussagen vom „reichsten Studenten Deutschlands“ während seiner Durchreise durch das „Ruhrgebeat“ gegründet, entwickelten sich die „4M“ zu Protagonisten der damaligen MTV ‚Unplugged’-Musikszene. Schon seit Gründung der Band erstreckt sich das Repertoire bis heute von Rock Classics bis hin zu aktuellen Rock-, Pop- und Alternative-Titeln. Trotz des Namens hat sich die Band bereiterklärt, in Borbeck ohne Gage aufzutreten, sie lässt aber am Ende des Konzerts den Hut rumgehen und freut sich über eine Aufmerksamkeit des Publikums. Zu jeder anderen Zeit gibt es Musik vom DJ.

Geschlemmt und gefeiert werden darf am Freitag von 17 bis 22 Uhr, Samstag von 15 bis 22 Uhr und am Sonntag von 12 bis 18 Uhr.

