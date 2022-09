Essen-Borbeck: Schnelles Internet dank smarter Laternen

Essen-Borbeck. Warum jetzt vier futuristische Leuchten im historischen Borbecker Schlosspark stehen. Und was ein QR-Code mit WLAN zu tun hat.

Sie sehen schon ein wenig futuristisch aus, die vier neuen Laternen im Borbecker Schlosspark. Sie liefern seit Montag – so viel ist klar – Licht. Doch das ist längst nicht alles: Die so genannten Smart Poles haben dank ihrer Solarmodule eine autarke Stromversorgung. Zudem passen sie sich an die aktuellen Lichtverhältnisse an und sparen damit bis zu 85 Prozent Energie ein, verglichen mit herkömmlichen Leuchten. Und: Im Leuchtenkopf versteckt befinden sich so genannte Acces Points, die ein WLAN-Netz generieren. Und das wiederum können Parkbesucher über einen QR-Code ansteuern – und damit unterwegs schnelles Internet kostenlos nutzen.

Über einen QR-Code ist freies WLAN verfügbar. Foto: CONNECTED.ESSEN.

„Wir freuen uns sehr, dass wir dieses wegweisende Smart Lightning-Projekt im Schlosspark Borbeck mit Mitteln aus einem besonderen Fördertopf der RAG-Stiftung realisieren durften“, sagt Dr. Silke Berger, Leiterin der Smart City-Initiative Connected.Essen, die für die Smart Poles verantwortlich zeichnet. „Diese intelligenten Leuchten sind deutschlandweit die ersten ihrer Art und echte Prototypen. Als energiesparende Solarleuchten haben sie hohen Mehrwert für die Bürgerinnen und Bürger.“

Wichtiger Schritt in Richtung Digitalisierung

Zugleich sind sie Ausgangspunkt für eine digitale Infrastruktur über den Stadtteil hinaus. Denn die smarten Lampen können noch viel mehr. Berger: „Die Leuchten verfügen prinzipiell über viele weitere smarte Funktionen wie für Verkehrs- und Parkleitsysteme, eine integrierte Sensorik zur Erfassung von Daten wie Luftfeuchtigkeit und Feinstaub, aber auch Module für städtische Nachrichten, Tourismusinfos und Werbung.“

Wo ist der nächste freie Parkplatz? Wo ein freier Ladepunkt für mein E-Auto? Und wie ist heute eigentlich die Luftqualität in der Stadt? Fragen wie diese sollen zukünftig über solche Laternen beantwortet werden. Dafür könne man beispielsweise ein Verkehrs- oder Parkleitsystem ankoppeln, über das Autofahrer per Smartphone schnell einen Parkplatz finden oder sich Staus umfahren lassen.

Parkleitsystem kann zugeschaltet werden

Die Sache mit den Parkplätzen ergibt im Schlosspark Borbeck natürlich wenig Sinn, weshalb diese Funktion hier nicht aktiviert ist. Hier bleibt es bei den Komponenten Licht und freies Internet. An anderer Stelle dagegen werden die Zusatzfunktionen bereits genutzt: „Wir haben auf der Huyssenallee bis hin zur Rüttenscheider Straße insgesamt 15 dieser neuen intelligenten Straßenlaternen“, bringt Deliah Bösch, stellvertretende Leiterin von Connected.Essen., Licht ins Dunkel. „Darüber hat die Stadt in den vergangenen Monaten bereits Informationen zum Coronavirus zur Verfügung gestellt.“ Und: Fünf der 15 Leuchtmasten sind als Ladepunkte für Elektroautos angelegt. Dort können E-Autos mit 22 kW schnell geladen werden.

Die Idee für die smarten Laternen im Schlosspark ist am Mädchengymnasium Borbeck entstanden. Schülerinnen der Sekundarstufe II hatten sich an dem Wettbewerb „Förderturm der Ideen“ der Essener RAG-Stiftung in der Kategorie „Lebenswerte Stadt“ beteiligt und sich mit dem Vorhaben durchgesetzt, den dunklen Schlosspark besser zu beleuchten und somit auch das Sicherheitsgefühl der Menschen vor Ort zu stärken. Das Projekt war mit einem Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro dotiert – finanzielle Grundlage für die Anschaffung der vier neuen Leuchten. „Wir sind begeistert, dass die innovative Idee unserer Schülerinnen umgesetzt werden konnte und das Projekt ‚Licht bei der Nacht‘ so viel positive Resonanz in Borbeck erfahren hat“, sagt Jutta Reimann, Schulleiterin des Mädchengymnasiums Borbeck. Die jetzt erfolgte Einweihung der smarten Leuchten kommt zum Beginn der dunklen Jahreszeit auf jeden Fall genau richtig.

