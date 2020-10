1984 stand noch die Mauer, Richard von Weizsäcker wurde der sechste Bundespräsident, der VfB Stuttgart feierte seinen deutschen Meistertitel und Christoph Ecker kam als Pastor im Hilfsdienst in die heutige Evangelische Kirchengemeinde Borbeck-Vogelheim. In den dazwischen liegenden 36 Jahren hat sich einiges verändert – nicht nur in der Bundesliga. Kommende Woche wird Ecker in den Ruhestand verabschiedet. Anlass genug, um auf sein Leben und Wirken in Borbeck zurückzublicken.

Sie wurden als Sohn eines Pfarrers geboren. Wird der Beruf dann in die Wiege gelegt?

Es ist nicht so, dass der Beruf des Pfarrers mir in die Wiege gelegt wurde, aber ich bin natürlich sehr früh mit den grundsätzlichen Fragen des Glaubens konfrontiert worden – und habe mich auch damit auseinandergesetzt. Das hat letztlich dazu geführt, dass ich Theologie studiert habe. Als Jugendlicher hatte ich aber auch mal Journalismus im Kopf, das hat sich aber schnell verflüchtigt.

Sie haben als Austauschschüler Zeit in den USA verbracht? Hat das Land sie gereizt?

Ich wäre auch gerne in ein asiatisches Land gegangen, aber dort gab es im Austauschprogramm keine freien Plätze. Die USA waren dann ein willkommener Ort für mich. 1971/72, als ich das gemacht habe, waren Austauschprogramme noch selten und ein Abenteuer. Ich war damals 16/17 Jahre alt.

In dem Alter alleine in den USA unterwegs – das ist mutig!

Ja, ich bin auch durch das gesamte Land getrampt und habe mich in verschiedenen Sozialprojekten engagiert, in einem Slumviertel in Omaha, Nebraska, und in Kalifornien in einem Krankenhaus für Menschen mit Behinderung. Ich war auch in den Südstaaten und habe die ganzen Orte von Martin Luther King abgeklappert und habe ehemalige Mitstreiter kennengelernt. Das war sehr aufregend und hat mich sehr geprägt.

1961/62 war ich dann erneut in den USA und habe in Dayton, Ohio, Ökumenische Theologie studiert. Dort war ich auch in einer großen amerikanischen Gemeinde tätig. Nach meinem Master bin ich erneut durch die USA gereist und war in einem Navajo-Reservat und habe dort mitgearbeitet.

Mit jungen Jahren haben Sie also schon viel gesehen.

Ja, das war sehr erlebnisreich und hat sich durch mein Leben gezogen. Ich bin immer viel gereist und habe auch viele Gemeinde-Reisen unternommen: nach Israel, Syrien und Libanon.

1985 wurden Sie in der Matthäuskirche als Pfarrer eingeführt. Wieso fiel die Wahl auf Borbeck?

Die Arbeitsbedingungen und die Unterstützung in Borbeck waren für mich so gut. Im Kirchenkreis habe ich mich für die Ökumene engagiert. Seit 1994 habe ich den synodalen Ausschuss für Ökumene geleitet, 2010 organisierte ich die dreiwöchige Konferenz „Gewalt überwinden – für eine Kultur der Versöhnung“ mit vielen Partnerkirchen.

Was lieben Sie an Borbeck?

Die Offenheit und Direktheit der Menschen. Sie nehmen kein Blatt vor den Mund und sagen, was Sache ist. Die Zuwendung aber auch: In allen Höhen und Tiefen habe ich mich von der Gemeinde immer sehr getragen gefühlt. Das war schon sehr besonders.

Sie sprechen von Tiefen. In 36 Jahren wird es auch schlechte Zeiten gegeben haben. An was erinnern Sie sich?

Man hat auch mal Dinge angefangen, die man nicht weiterführen konnte, weil etwa die Finanzierung nicht klappte. Aber wir waren ja viele Kollegen und die Möglichkeiten, Dinge auf den Weg zu bringen, waren gut. Wir haben viele Sozialprojekte gestartet, zum Beispiel in der Flüchtlingsarbeit, mit Arbeitslosen, Sprachkurse, also ein ganz breites Feld. Die Mitarbeiter waren immer sehr engagiert und es war eine vertrauensvolle Arbeit. Ich gehe mit großer Dankbarkeit. Es war eine Bereicherung meines Lebens.

Die Corona-Krise muss jetzt ein einschneidendes Erlebnis sein.

Ja, das war sehr heftig. Für alle. Das hatte große Auswirkungen auf die Gemeindearbeit, weil sie davon lebt, dass Menschen zusammenkommen. Dass das nun lange Zeit nicht möglich war, und nun nur unter erschwerten Bedingungen, ist sehr schwierig. Die Krise hat aber auch zu neuen Entwicklungen geführt, wie unserem Online-Gottesdienst. Sowas hätten wir eigentlich schon längst machen müssen.

Wie sieht ihr Abschied aus?

Der Kontakt zu den Gemeindemitgliedern ist seit März/April natürlich nicht mehr so intensiv, so dass ich mich innerlich schon etwas habe lösen müssen. Das macht es jetzt etwas leichter. Ich bin nun gespannt, ob wir die Verabschiedung in der Dubois-Arena am 17. Oktober so durchführen können – einmal wettertechnisch, weil wir das draußen machen, aber auch wegen der steigenden Corona-Zahlen. Wenn es nicht klappt, müssen wir eben in kleiner Zahl in die Matthäuskirche.

Was kommt danach? Was sind Ihre Pensionspläne?

Meine Frau und ich werden nach Heidelberg ziehen zu unseren Kindern und Enkelkindern. Das wird ein ganz neuer Abschnitt. Wir freuen uns, dass wir dann alle zusammen sind. Ohne die Rückendeckung meiner Familie, vor allem meiner Frau, hätte ich diese Arbeit all die Jahre nicht machen können. Das war unendlich wichtig.

