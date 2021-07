Alles in Handarbeit: Sammlerin Elisabeth Heming-Roß mit einer ihrer farbenfrohen Puppenstuben. Mehr als 40 Stück davon zeigt sie am Samstag, 3. Juli, in der Alten Cuesterey am Weidkamp 10.

Ausstellung Essen-Borbeck: Alte Cuesterey verwandelt sich in Puppenstube

Borbeck. Nach der Corona-Zwangspause kommt wieder Leben in die Alte Cuesterey in Essen-Borbeck, die sich für drei Wochen in eine Puppenstube verwandelt.

Frischer Wind in der Alten Cuesterey nach langer Corona-Pause: Ab Samstag, 3. Juli, verwandelt sich das Heimatmuseum am Weidkamp in ein riesiges Puppen-Paradies. Die Sammlerin Elisabeth Heming-Roß präsentiert dort über 40 Puppenstuben aus längst vergangener Zeit.

Ausstellung musste wegen Lockdown mehrmals verschoben werden

Die Vorfreude bei den Organisatoren des Kultur-Historischen Vereins Borbeck (KHV) ist groß. Bereits im Oktober 2020 hatten die engagierten Borbecker in ihrem Heimatmuseum gemeinsam mit der Burgaltendorferin Elisabeth Heming-Roß die farbenfrohen Puppenstuben für die geplante Weihnachtsausstellung aufgebaut. „Doch dann kam der Lockdown und die Eröffnung musste mehrfach verschoben werden“, erklärt Alexandra Becker vom Orga-Team.

Eine Puppenstube hat die Sammlerin im Stil eines Schlosses gestaltet. Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Nun aber geht es endlich los und die Besucher können bis zum 25. Juli „Lisas Puppen-Welt“ erkunden. Darauf freut sich auch der KHV-Vorsitzende Jürgen Becker: „Lange ist es in den Räumen sehr still gewesen, aber jetzt wird wieder Leben in die Alte Cuesterey zurückkehren und auch Begegnungen wieder möglich sein.“ Auch Elisabeth Heming-Roß ist froh: „Ich freue mich nun, endlich meine Schätze zeigen zu können und mit interessierten Puppen-Liebhabern ins Gespräch zu kommen.“

Puppenstuben alle selbst eingerichtet und zum Teil auch tapeziert

Ihre bunten Puppenstuben hat die siebenfache Großmutter eigenhändig mit viel Liebe zum Detail eingerichtet. Dabei gewährt sie dem Betrachter nicht nur Einblicke in heimelige Wohnstuben, Küchen, Bäder und Schlafzimmer, sondern auch in ein umgebautes Schloss, ein bayerisches Bauernhaus, einen Tante-Emma-Laden, eine Apotheke und in ein Café. Unzählige Puppen verschiedener Größe sitzen auf Möbeln im Miniaturformat oder stellen typische Alltagsszenen nach. Komplettiert wird die Schau von Schaukelpferden, Spielsachen, Setzkästen und Puppenwagen.

Sammelleidenschaft begann schon 1994. Suche auf Flohmärkten und in Trödelläden

Dieses kleine Kunstwerk ist vom Stil der 20er Jahre geprägt. Die Puppenstuben wurden teilweise sogar per Handarbeit neu tapeziert. Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Fündig geworden ist Elisabeth Heming-Roß, deren Sammelleidenschaft im Jahr 1994 begann, auf Flohmärkten und in Trödelläden. Außerdem hat die kreative ehemalige Wirtschafterin manche Stubenwand selbst tapeziert, Gardinen genäht, Parkett und Fliesen verlegt sowie kunstvolle Türen angefertigt.

Viel Arbeit in die Ausstellungsvorbereitung hat auch KHV-Vorstandsmitglied Eleonore Drese gesteckt, die im Vorjahr die Idee mit der Puppenstuben-Schau hatte. Sie hatte für die Weihnachtszeit ein umfangreiches Rahmenprogramm organisiert, das nun wegen der Pandemie komplett gestrichen werden musste, da es wegen der begrenzten Besucherzahl noch immer nicht realisiert werden kann.

Besucherzahl in der Alten Cuesterey derzeit auf 18 Personen begrenzt

Besichtigt werden kann „Lisas Puppen-Welt“ täglich außer montags von 15 bis 18 Uhr oder nach telefonischer Vereinbarung unter 0201/600618. Der Eintritt in die Alte Cuesterey ist wie immer frei. Die Besucherzahl für die Ausstellungsfläche ist auf 18 Personen beschränkt, deren Daten in einer Liste erfasst werden. Es gelten die bekannten AHA-Regeln.

