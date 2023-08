Essen: Boot brennt - Mann (59) erleidet schwere Verletzungen

Essen. Schwere Verbrennungen hat ein 59-Jähriger in Kettwig erlitten. Der Mann wurde in eine Spezialklinik transportiert. Ursache der Verpuffung unklar.

Bei einem Feuer auf einem Sportboot in Essen-Kettwig hat ein Hobbykapitän schwere Verbrennungen im Gesicht und an den Armen erlitten. Die Ursache der Verpuffung am Montagabend an einem Anleger eines Sportbootvereins ist unklar.

Wie die Feuerwehr am Mittwoch berichtete, wurden die Einsatzkräfte gegen 19.30 Uhr zum Promenadenweg alarmiert. Sie trafen auf den schwer verletzten 59-jährigen Besitzer des Bootes. Der Mann wurde von einem Notarzt versorgt und anschließend in eine Spezialklinik transportiert.

Die Feuerwehr löschte Glutnester auf dem Boot ab, bevor sie die Einsatzstelle der Polizei zwecks weiterer Ermittlungen übergab.

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen