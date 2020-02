Essen: Bombe gefunden – Entschärfung noch am Freitag

Essen. Im Ostviertel in der Nähe des Großmarktes ist eine Bombe gefunden worden. Der Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg wird noch Freitag entschärft.

Bei Bauarbeiten an der Bülowstraße / Am Freistein in der Nähe des Großmarktes (Ostviertel) ist am Freitagmorgen eine amerikanische Zehn-Zentner-Bombe gefunden worden. Der Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg muss noch am Freitag entschärft werden.

In der Nähe liegt das Gewerbegebiet „Graf Beust“. Viele Firmen könnten von den notwendigen Evakuierungs-Maßnahmen betroffen sein: Im Umkreis von 500 Metern muss alles geräumt werden; weiteren Radius von 1.000 Metern ist „luftschutzmäßiges Verhalten“ angesagt.

Der Fund vom Freitag ist die zweite Bombe im Essener Stadtgebiet im Jahr 2020.

Wir aktualisieren diesen Text fortlaufend!