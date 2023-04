Essen: BMW schleudert auf A52 - Autobahn gesperrt

Essen. Die A52 ist am Karfreitag-Abend in Essen nach einem Unfall zeitweise voll gesperrt gewesen. Ein Auto schleuderte und kippte auf die Fahrerseite.

Ein Autofahrer ist am Karfreitag-Abend auf der A52 in Essen verunglückt. Laut Feuerwehr seien keine anderen Fahrzeuge in den Unfall verwickelt gewesen. Der Fahrer wurde verletzt und kam zur Kontrolle in ein Krankenhaus.

Gegen 20.40 Uhr war die Feuerwehr zur Anschlussstelle Rüttenscheid der A52 gerufen worden. Ein BMW der 3er-Baureihe aus Polen war im Bereich der dortigen Baustelle offenbar ins Schleudern geraten und quer zur Fahrbahn in Fahrtrichtung Düsseldorf auf der Fahrerseite liegen geblieben.

Unfall auf A52: Fahrer brauchte Hilfe, um sich aus dem Auto zu befreien

„Der Fahrer saß noch am Steuer und schaffte es nicht aus dem Auto“, hieß es auf Nachfrage in der Feuerwehr-Leitstelle. Feuerwehrleute hätten daraufhin die Frontscheibe des BMW entfernt. Dann habe der Fahrer, laut Feuerwehr ein älterer Herr, aus eigener Kraft aus dem Auto kriechen können.

Die A52 war laut Feuerwehr für eine halbe Stunde in Fahrtrichtung Düsseldorf gesperrt, bis der Verkehr über die daneben führende Fahrspur der Ansschlussstelle Haarzopf habe um die Unfallstelle geführt werden können. Der BMW sei von der Feuerwehr wieder auf die Räder gestellt und von der Fahrbahn geschoben worden. Fahrfähig sei das Auto nicht mehr gewesen.

Wie es zu dem Unfall kam, muss die Polizei untersuchen. Nähere Informationen gab es dort am Abend nicht.

