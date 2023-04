Essen: BMW-Diebe attackieren Polizisten mit Reizgas

Essen/Mülheim. Polizisten gaben sich als Kauf-Interessenten für einen geklauten BMW aus Mülheim aus. Als sie die Tarnung fallen ließen, kam es zum Angriff.

Zwei Polizisten in Zivil haben sich in Essen-Altendorf als potenzielle Käufer eines mutmaßlich geklauten BMW ausgegeben - als sie sich zu erkennen gaben, wurden sie mit Reizgas attackiert.

Wie die Behörde am Montag berichtete, hatten sich die Beamten am Samstagabend mit zwei Verkäufern auf der Altendorfer Straße getroffen. Als sie sicher waren, dass es sich bei dem im Internet angebotenen Fahrzeug um ein 5er-Modell einer Mülheimerin handelte, das am 21. März in Borbeck gestohlen worden war, ließen sie die Tarnung fallen.

Unvermittelt sprühte einer der beiden Männer den Polizisten Reizgas in die Gesichter, um vor ihnen zu flüchten. Trotz der Beeinträchtigungen durch den Angriff konnten die Beamten einen 28-jährigen Essener mit deutscher und marokkanischer Staatsangehörigkeit überwältigen und bis zum Eintreffen von bereits wartenden Unterstützungskräfte festhalten.

Sein Komplize flüchtete, stellte sich aber dann wenig später auf einer Polizeiwache. Wie Polizeisprecher Matthias Werk berichtete, handele es sich um einen 32-jährigen Essener mit ungeklärter Staatsangehörigkeit. Die beiden mutmaßlichen Autodiebe wurden vorläufig festgenommen und verbrachten die Nacht im Polizeigewahrsam. Der geklaute BMW wurde sichergestellt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu den Hintergründen aufgenommen und warnt: „Sollten Sie Diebesgut auf einer Internetplattform wiedererkennen, kontaktieren Sie bitte die Polizei. Unternehmen Sie keine Alleingänge und treffen Sie sich niemals mit den mutmaßlichen Hehlern.“

