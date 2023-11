Essen: Blutige Attrappe sorgt für Schock und Zugausfälle

Essen. Ein ICE-Führer meinte, eine zerfetzte Leiche neben den Gleisen am Bahnhof Essen-West entdeckt zu haben. Der Mann erlitt einen erheblichen Schock.

Ein Grund für die chaotischen Szenen am Wochenende im Essener Hauptbahnhof war ein geschmackloser Scherz, der am Sonntagmorgen eine lange Rettungskette, mehrere Zugausfälle und erhebliche Verspätungen im Bahnbetrieb nach sich zog: Unbekannte haben eine blutverschmierte Körperattrappe neben den Gleisen am Bahnhof Essen-West platziert.

Der Zugführer des ICE 623 in Richtung München entdeckte die vermeintlichen Überreste einer menschlichen Leiche, alarmierte die Bundespolizei und erlitt einen erheblichen Schock, berichtete die Bundespolizei am Dienstag.

Was nicht wundert: In Höhe der Brücke an der Berliner Straße lag der täuschend echt aussehende untere Teil eines Körpers. Erst bei näherem Hinsehen stellten Einsatzkräfte fest, dass es sich um eine ausgestopfte Jeans handelte - mit roter Farbe bemalt, die wie Blut wirkte, und Kunststoffknochen, die aus zerrissenen Hosenbeinen ragten. Das Ganze wurde so an den Gleisen drapiert, dass es aussah, als sei eine Person von einem Zug erfasst und zerteilt worden.

Die Bundespolizei sucht dringend Zeugen

Die Feuerwehr und Polizei Essen, die bereits eingetroffen waren, wurden über die vorgetäuschte Notsituation informiert. Die Einsatzkräfte setzten unverzüglich ihre Leitstellen in Kenntnis, sodass weitere bereits angeforderte Rettungslogistik zurückgepfiffen werden konnte.

Die Bundespolizei stellte die Attrappe sicher und leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Vortäuschens einer Notlage ein und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer kann Angaben zu Tatverdächtigen geben, die sich an dem Morgen des 5. November zwischen 3 und 5.20 Uhr in der Nähe des Bahnhofs Essen-West auf Höhe des Brückenbauwerks an der Berliner Straße aufhielten?

Hinweise nimmt die Bundespolizei unter der kostenfreien Servicenummer 0800/ 6 888 000 oder jede Polizeidienststelle entgegen.

