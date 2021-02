Essen: Blaulicht-Pate Wolfgang Wiebold stirbt mit 70 Jahren

Zigarette in der Hand, Kamera griffbereit. Wolfgang Wiebold, hier bei einem Gespräch in seiner Wohnung in Rüttenscheid, in der er sich ein Studio eingerichtet hatte. Der frühere Blaulicht-Fotograf ist mit 70 Jahren gestorben.

Essen. Wolfgang Wiebold ist tot. Als einer der ersten Blaulicht-Fotografen setzte der Essener Maßstäbe. Kritik an seiner Arbeit begleitete sein Leben.

Am 30. Januar veröffentlichte Wolfgang Wiebold auf seiner Facebook-Seite den letzten Beitrag: "Ich stehe voll und ganz hinter dem MSV... Grlic und Wald RAUS, sofort." Jetzt wird darunter kondoliert: "R.I.P. Wolfgang", "Ruhe in Frieden". Neue Einträge wird es nicht mehr geben. Am Dienstag in den Mittagsstunden wurde Wiebold tot in seiner Wohnung entdeckt. Offenbar hatten seine Hunde Alarm geschlagen, Nachbarn alarmierten die Polizei, weil sie sich Sorgen gemacht hatten. Wiebold starb mit 70 Jahren.

Der ehemalige Leiter der Pressestelle der Essener Polizei, Uwe Klein, nennt Wiebold "eine Essener Medienlegende". Eine Legende war Wiebold weit über die Stadtgrenzen hinaus. „Ich habe immer Pionierarbeit gemacht“, hat er in einem Gespräch mit dieser Redaktion mal über sich gesagt. Bescheidenheit oder Zurückhaltung waren ihm eher fremd. Als einer der ersten Blaulicht-Fotografen machte sich der Kettenraucher schnell einen Namen. "Du warst oft schneller am Unglücksort als die Polizei erlaubte. Das war deine Stärke. Es gefiel nicht allen", schreibt Klein in seinem im Internet veröffentlichten Nachruf.

In den 1970er Jahren bei der WAZ gestartet

In den 1970er Jahren heuerte Wiebold bei der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung (WAZ) an, zur Mitte des Jahrzehnts arbeitete er in der Lokalredaktion in Essen, bis Mitte der 80er Jahre dann als Springer in etlichen Städten des Ruhrgebiets. Es war das, was Wiebold tagsüber machte; wenn andere schliefen, lag er auf der Lauer: „Wenn nachts etwas passiert ist, bin ich losgefahren.“ Zu Unfällen und Unglücken, zu Leichen und Feuern. "Kaum einer hat mit so viel Leidenschaft seinen Beruf ausgeübt. Rund um die Uhr", schreibt sein Wegbegleiter Klein. Für eine Familie war da keine Zeit. Er sei "mit dem Job verheiratet", hat Wiebold mal gesagt.

Wiebold fotografierte und filmte beim Brand am Flughafen in Düsseldorf, beim Gladbecker Geiseldrama, bei der Explosion einer Feuerwerksfabrik in Enschede. „Was ich filmen konnte, habe ich gefilmt“, so blickte Wiebold im Gespräch mit der Redaktion auf seine Arbeit zurück. Als Chronist der Zeitgeschichte hat er sich stets betrachtet: „Ethik und Moral fangen an, wenn es veröffentlicht wird, alles andere ist ein Dokument.“

Der Spiegel porträtiert Wiebold: "Der Bluthund"

Mit dieser Haltung fing sich Wiebold zeit seines Lebens immer wieder massive Kritik ein. Er schlage aus dem Leidwesen anderer Kapital, "Aktionsjournalismus" oder "Sensationfotografie", das sind noch höfliche Varianten der Vorwürfe, mit denen sich Wiebold auseinandersetzen musste und die er stets zurückwies. Bundesweit haben Medien schon Porträts über ihn geschrieben. Das Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" betitelte seine Geschichte 1995 mit "Der Bluthund". "Nachrichtenjäger" nannte ihn wohlwollender die "Zeit".

Was auch zu seiner Karriere gehört: Vor Jahren ist der Fotograf vom Essener Landgericht zur Zahlung von Schadensersatz in Höhe von 10.000 Euro verurteilt worden, weil er einen lebensgefährlich verletzten Mann kurz nach einem Unfall gefilmt hatte. Kurz darauf zog Wiebold sich aus dem aktiven Geschäft immer mehr zurück. Dabei hatte er im Gespräch mit dieser Redaktion noch gesagt, nicht ans Aufhören zu denken: „Ich kippe irgendwann an einem Tatort um und dann ist gut.“

Polizist Klein erinnert sich in seinem Nachruf an eine Anekdote: Eines Tages kam Wiebold zusammen mit einer Zivilstreife am Tatort an. „Woran hast Du den unauffälligen Polizeiwagen erkannt?“, habe Klein gefragt. Wiebold habe geantwortet: „Ich rieche die Polizei. Da bin ich hinterher gefahren. Treffer.“ "Mach's gut, Wolfgang", schließt Klein.