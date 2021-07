Essen: Bislang 330 Tonnen Hochwasser-Sperrmüll eingesammelt

Essen. Das Hochwasser hat im Essener Süden schwere Zerstörungen angerichtet. Schon 330 Tonnen Sperrmüll wurden eingesammelt und die Menge steigt weiter.

Die Entsorgungsbetriebe Essen (EBE) haben eine erste Zwischenbilanz nach den schweren Überflutungen im Süden der Stadt gezogen. In der Woche nach dem Unwetter sammelten die EBE-Mitarbeiter 210 Tonnen Sperrmüll ein, den Betroffene am Straßenrand abgestellt haben. Hinzu kommen 120 Tonnen Sperrmüll, den Bürgerinnen und Bürger beim kommunalen und gewerblichen Containerdienst abgegeben haben. Die Straßenreinigung fegte neben dem normalen Tagesgeschäft (rund 12 Tonnen täglich) mehr als 22 Tonnen Schlamm und Dreck weg.

Die EBE rechnet in den kommenden Tagen damit, dass die Sperrmüll-Mengen deutlich ansteigen werden, da die Einsätze noch weiter laufen. „Auch in den kommenden Tagen sind die Mitarbeiter in den Hochwasserregionen unterwegs. Dabei erhalten sie Unterstützung aus den Nachbarstädten. „Mitarbeiter der Wirtschaftsbetriebe Oberhausen und der Bottroper Entsorgung und Stadtreinigung haben sich freiwillig gemeldet, um in Essen zu helfen“, teilte EBE-Prokuristin Sandra Jungmaier mit.

Schadstoffmobil kommt in die betroffenen Stadtteile

Damit Betroffene auch weiterhin schnell ihren Sperrmüll entsorgen können, haben die Entsorgungsbetriebe ihr Angebot erweitert. So sei in Heidhausen ein Platz eingerichtet worden, der von Fremdfirmen genutzt werden kann, die freiwillig bei der Abfuhr der Abfälle helfen. Das Abladen kann dort allerdings nur nach Rücksprache mit der EBE und nicht von Privatpersonen geschehen, so der Entsorger.

Das Essener Ruhrhochwasser aus dem Flugzeug fotografiert Das Essener Ruhrhochwasser aus dem Flugzeug fotografiert Luftbild, Ruhrhochwasser, Überschwemmung, Horst, Essen, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu

Zusätzlich wird die mobile Schadstoffsammlung die betroffenen Gebiete anfahren. Am Montag, 26. Juli, wird das Schadstoffmobil von 9 bis 13 Uhr in Kupferdreh (Standort: Parkplatz an der Kupferdreher Straße / Benderstraße) schadstoffbelastete Abfälle von Hochwasseropfern annehmen. Am Dienstag wird das Schadstoffmobil zwischen 9 und 13 Uhr im Stadtteil Kettwig (Montebruchstraße 31) stehen.

Außerdem stehen weiterhin an den Recyclingstationen Pferdebahnstraße und Elisenstraße, sowie an der Grünschnittannahmestelle Schnabelstraße Sperrmüllcontainer für Bürgerinnen und Bürger bereit. Auch der Recyclinghof an der Laupendahler Landstraße ist wieder geöffnet. Die Entsorgungsstation, die in unmittelbarer Nähe zur Ruhr liegt, war am Donnerstag selbst vom Hochwasser überflutet worden, sodass sie kurzfristig geschlossen werden musste. Der Standort in Werden steht nun wieder zu den gewohnten Öffnungszeiten (Montag, Dienstag, Mittwoch und Freitag von 8 bis 15 Uhr und am Donnerstag von 9 bis 18 Uhr) zur Verfügung. Zurzeit ist die Zufahrt zum Recyclinghof allerdings nur aus Kettwig über die Werdener Straße möglich, weist die EBE hin.

