Essen: Bewaffneter Räuber überfällt Tankstelle und flüchtet

Nach einem Raubüberfall auf eine Tankstelle in Essen sucht die Polizei Zeugen.

Essen. Der Täter betritt in Essen mit einer Schusswaffe den Verkaufsraum einer Tankstelle und bedroht die Kassiererin. Er erbeutet Bargeld und flüchtet.

Eine Tankstelle auf der Sommerburgstraße in Essen-Margarethenhöhe war das Ziel eines bewaffneten Raubüberfalls. Die Tat ereignete sich nach Polizeiangaben bereits am Freitag (19. November). Das Kriminaldezernat sucht Zeugen.

Der Notruf sei gegen 19.45 Uhr bei der Leitstelle eingegangen. Ein unbekannter Mann habe den Verkaufsraum betreten und die 33 Jahre alte Angestellte mit einer Schusswaffe bedroht. Er forderte sie auf die Kasse zu öffnen, griff dann in die Geldfächer und entwendete das Bargeld.

Ehe er die Flucht in unbekannte Richtung ergriff, habe der Tatverdächtige die Kassiererin zu Boden gerissen.

Die Beschreibung: Der mutmaßliche Räuber ist ca. 175 cm groß und hat eine sportliche, schlanke Statur. Er trug eine enge schwarze Hose und einen engen schwarzen Kapuzenpullover. Sein Gesicht wurde von einer Sonnenbrille und einem roten Halstuch verdeckt. Ferner trug er dunkle Schuhe und gelbe Gummihandschuhe. Der Tatverdächtige habe Deutsch mit Akzent gesprochen.

Zeugen, die am Freitagabend verdächtige Personen an der Tankstelle Sommerburgstraße / Ecke Am Nachtigallental bemerkt haben, werden gebeten sich bei der Polizei Essen unter der Rufnummer 0201/8290 zu melden.

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen