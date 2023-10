Essen: Bewaffnete Supermarkt-Räuber flüchten nach Gegenwehr

Essen. Drei bewaffnete Männer sollen mit Schusswaffen versucht haben, eine REWE-Filiale in Essen auszurauben. Sie stießen aber auf Gegenwehr.

Drei unbekannte junge Männer sind nach einem Raubversuch am Montagabend (2.10.) ohne Beute aus einer REWE-Filiale in Essen-Frillendorf geflüchtet. Wie die Polizei berichtet, hatten die drei mit Schusswaffen den Supermarkt gegen 21.50 Uhr betreten – und im Verlauf sogar Schüsse abgefeuert. „Einer der Männer begab sich in den Verkaufsbereich und befahl einer 34-jährigen Kundin mit vorgehaltener Schusswaffe sich hinzuhocken“, so die Polizei in einer Mitteilung.

Gleichzeitig forderte einer der Tatverdächtigen einen 36-Jährigen Kunden unter Vorhalt der Waffe auf, sein Mobiltelefon herauszugeben. Unbeeindruckt von der Situation, weigerte sich der Mann laut Polizei sein Handy rauszugeben. „Der Unbekannte schoss daraufhin mit der Schusswaffe in die Luft und rannte in den hinteren Bereich des Supermarkts“, berichtet die Behörde. Nach derzeitigem Kenntnisstand gehen die Ermittler davon aus, dass es sich bei den Waffen um Schreckschusswaffen kam.

Polizei Essen sucht Zeugen nach dem gescheiterten Überfall

Der 36-Jährige verfolgte ihn und brachte den Unbekannten schließlich im Bereich der Kassen zu Boden. Der dritte Tatverdächtige kam jedoch dazu, schlug den Zeugen vermutlich mit einer Schusswaffe und verhalf seinem Kumpanen so zur Flucht, berichtet die Polizei. Der 36-Jährige sei dabei leicht verletzt worden.

Währenddessen sei der andere Räuber zum Kassenbereich gegangen und habe ebenfalls einen Schuss in Richtung Decke abgegeben. Dann soll er einen 20-jährigen Kassierer unter vorgehaltener Waffe zur Herausgabe der Einnahmen aufgefordert haben. „Da der 20-Jährige der Aufforderung nicht nachkam, schoss der Unbekannte auf die Plexiglasscheibe der Kasse“, so die Polizei.

Danach flüchteten die Unbekannten ohne Beute über die Frillendorfer Straße in Richtung Burggrafenstraße. Die Polizei sucht die Männer mit dieser Beschreibung: 16 bis 18 Jahre alt, circa 1,70 Meter groß. Bei der Tat waren sie maskiert und waren dunkel gekleidet. Einer der Beteiligten soll einen grauen Kapuzenpullover getragen haben. Die Polizei Essen sucht dringend Zeugen: 0201/829-0

[Essen-Newsletter hier gratis abonnieren | Auf einen Blick: Polizei- und Feuerwehr-Artikel + Innenstadt-Schwerpunkt + Rot-Weiss Essen + Lokalsport | Nachrichten aus: Süd + Rüttenscheid + Nord + Ost + Kettwig & Werden + Borbeck & West | Alle Artikel aus Essen]

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen