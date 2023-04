Essen: Betrunkener stürzt ins Gleis - Bahnstrecke gesperrt

Essen. Reisende schlugen im Essener Hauptbahnhof Alarm: Ein 60-Jähriger war von einem Bahnsteig gefallen. Bundespolizisten sperrten eine Zugstrecke.

Weil ein 60-Jähriger im Essener Hauptbahnhof von einem Bahnsteig ins Gleisbett gestürzt ist, musste die Bundespolizei eine Zugstrecke sperren.

Wie die Behörde am Montag berichtete, hatten Reisende am Sonntagmittag gegen 12.20 Uhr Alarm geschlagen. Ein betrunkener Mann sei am Gleis 12 gefallen. Dabei habe sich der Leipziger verletzt. Die Einsatzkräfte veranlassten sofort eine Sperrung der Strecke und alarmierten einen Rettungswagen.

Passanten am Bahnsteig hatten bei Eintreffen der Beamten Verunglückten bereits wieder auf den Bahnsteig geholfen. Sanitäter diagnostizierten eine Platzwunde am Kopf und eine Fraktur an der Hüfte, weshalb sie den sichtlich betrunkenen Mann in ein Krankenhaus brachten, so die Bundespolizei.

