Essen: Betrunkener geht auf den Adler der Bundespolizei los

Essen. 39-Jähriger wollte das Hoheitszeichen der Bundespolizeiwache im Essener Hauptbahnhof abreißen. Warum er das tat, bleibt sein Geheimnis.

Ein Betrunkener hat sich in den frühen Morgenstunden des Sonntags am Bundesadler der Bundespolizei in Essen zu schaffen gemacht. Wie die Behörde am Montag berichtete, beschädigte der 39-Jährige das Schild mit dem Hoheitszeichen neben dem Eingang der Wache bei dem Versuch, es abzureißen.

Dies konnten die Beamten durch gutes Zureden allerdings verhindern. Das Metallschild wurde dennoch verbogen. Die Schadenssumme ist noch nicht bekannt. Der offensichtlich alkoholisierte Mann wollte sich nicht dazu äußern, was ihn umtrieb. Einen Atemalkoholtest verweigerte der gebürtige Essener.

Die Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung ein.

