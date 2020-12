Essen: Betrunkener Autofahrer verletzt drei Fußgänger

An der Unfallstelle in Altenessen nehmen Essener Polizisten den Unfall auf, bei dem drei jungen Menschen durch einen alkoholisierten Autofahrer verletzt wurden.

Essen. Drei junge Menschen werden auf einer Mittelinsel in Altenessen von betrunkenem Autofahrer angefahren. Eine Frau wird schwer verletzt

Ein erheblich alkoholisierter Autofahrer hat am Sonntagabend (27. Dezember) mehrere Personen auf einer

Mittelinsel an der Karlstraße in Altenessen verletzt. Die Personen hielten sich dort nach Polizeiangaben aufgrund eines

Reifenschadens auf.

[In unserem lokalen Newsletter berichten wir jeden Abend aus Essen. Den Essen-Newsletter können Sie hier kostenlos bestellen.]

Die aus Essen (24/30) und Bochum (26) stammenden Verletzten gaben an, dass sie

ihren Autoreifen vermutlich an der Bordsteinkante der Mittelinsel aufgerissen

hätten. Sie begaben sich daher zurück zur Mittelinsel und suchten dort nach

möglichen Beschädigungen. Plötzlich bemerkten sie das Fahrzeug des 47-jährigen

Esseners, der auf die Mittelinsel zusteuerte. Während die beiden 24- und

30-jährigen Essener glücklicherweise nur gestreift und leicht verletzt wurden,

lud der Toyota-Fahrer die Bochumerin auf. Sie stürzte daraufhin zu Boden und

wurde schwer verletzt.

Passanten eilten zur Unfallstelle und leisteten Erste Hilfe bis zum Eintreffen

der Rettungskräfte.

Der Unfallfahrer musste zur Blutprobenentnahme mit zur Polizeiwache, sein

Führerschein wurde sichergestellt. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die

Karlstraße in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.