Essen: Betrunkener Autofahrer rammt Polizistin und flüchtet

Essen. Ein betrunkener Autofahrer war offenbar mit gefälschtem Führerschein unterwegs. Das hatte Folgen.

Die Polizei hat einen Autofahrer (43), der offensichtlich betrunken war, auf einem Parkplatz kontrolliert – der Mann versuchte zu flüchten und verletzte dabei eine Polizistin.

Die Polizei war auf den Mann aufmerksam geworden, weil Zeugen den Ukrainer beobachtet hatten, wie er offenkundig schwer betrunken auf der Straße lag, dann aber in einen Ford an der Bottroper Straße einstieg.

Kontrolle auf dem Parkplatz

Der Polizei gelang es, den Mann einzuholen und herauszuwinken, doch bei der Kontrolle auf einem Parkplatz an der Kreuzung Bottroper Straße / Sulterkamp flüchtete er. Er fuhr los, ohne die Tür seines Autos zu schließen, dabei verletzte er eine Polizistin leicht.

Wenig später fand die Polizei den geparkten Ford in der Heegstraße ganz in der Nähe. Der Mann und seine Beifahrerin hatten sich in einem Garten versteckt. Dem 43-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Er konnte zwar einen Führerschein vorweisen, doch der ist offenbar gefälscht. Er muss sich jetzt wegen zahlreicher Delikte verantworten: Gefährdung des Straßenverkehrs wegen Trunkenheit am Steuer, Urkundenfälschung, Fahren ohne Fahrerlaubnis.

| Auf einen Blick: Polizei- und Feuerwehr-Artikel + Innenstadt-Schwerpunkt + Rot-Weiss Essen + Lokalsport | Nachrichten aus: Süd + Rüttenscheid + Nord + Ost + Kettwig & Werden + Borbeck & West | Alle Artikel aus Essen | Social Media: Facebook + Instagram + Twitter | Kostenloser Newsletter: Hier abonnieren |

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen