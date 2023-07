Essen – Betrüger beteuert vor Gericht: Bin kein Gewalttäter

Essen. Ein Essener dringt seit Jahren als angeblicher Wasserwerker in die Wohnungen von Senioren ein. Diesmal ist er allerdings nicht verurteilt worden.

Seit Jahren dringt ein Mann aus Essen immer wieder bei Senioren ein und plündert sie aus. Dabei gibt er sich jedes Mal als Klempner aus. Mehrfach ist er dafür schon verurteilt worden – und hat auch schon im Gefängnis gesessen. Doch der 44-Jährige kann es offenbar nicht lassen.

Am Montag (17. Juli) stand er wieder vor Gericht. Diesmal wurde ihm vorgeworfen, eine über 80-Jährige betäubt und bestohlen haben. Doch der Prozess endete mit einer Überraschung.

Angeklagter wird frei gesprochen - und muss trotzdem ins Gefängnis

Die Staatsanwaltschaft ist davon ausgegangen, dass der Angeklagte im Oktober 2020 in Essen-Rüttenscheid unterwegs war und dort eine zur Tatzeit 83-jährige Frau überrumpelt hat. Laut Anklage soll er ihr ein Taschentuch auf den Mund gedrückt haben, bis sie ohnmächtig wurde. Die Seniorin hatte später angegeben, dass das Tuch nach Arzneimitteln gerochen habe, wie sie es aus dem Krankenhaus kenne. Zuvor soll der Angeklagte ihr erzählt haben, dass es einen Wasserrohrbruch gegeben haben und er alles kontrollieren müsse. Die Beute war in diesem Fall allerdings eher klein. In der Anklage ist von Bargeld und Schmuck im Wert von 50 Euro die Rede.

Mit dieser Tat will der 44-Jährige allerdings nichts zu tun haben. „Ich habe noch nie einer Person körperlich etwas angetan“, sagte er den Richtern der 6. Strafkammer am Essener Landgericht. „Gewalt kommt für mich überhaupt nicht in Frage.“

Zeugin kann vor Gericht nicht aussagen

Ob wirklich nichts passiert ist, ließ sich am Ende nicht mehr aufklären. Die heute 86-Jährige ist schwer erkrankt und konnte vor Gericht nicht als Zeugin erscheinen. Verurteilt worden ist der Essener für den neuen Vorwurf deshalb nicht. Das Strafverfahren wurde eingestellt.

In Freiheit kommt der Mann allerdings auch nicht. Er muss noch den Rest einer dreieinhalbjährigen Gefängnisstrafe absitzen, zu der er im vergangenen Jahr verurteilt worden ist.

