Essen: Betrüger bestehlen Seniorin – 18-Jähriger fasst Täter

Essen. Trickbetrüger haben einer Seniorin (84) aus Essen-Altendorf die Geldbörse gestohlen. Doch ein 18-Jähriger kam ihr zu Hilfe und stellte die Täter.

Eine alte Dame ist am Freitag (2. Juni) in ihrer Wohnung in Essen-Altendorf Opfer von Trickbetrügern geworden. Doch die Täter sollten nicht weit kommen.

Am Freitag klingelte gegen 13.30 Uhr eine Unbekannte an der Tür der 84-Jährigen in der Grieperstraße und bat um eine Spende. Die Seniorin ließ die junge Frau in ihre Wohnung und kam ihrer Bitte nach.

Als die Unbekannte daraufhin fluchtartig die Wohnung verließ, um zu einem Komplizen zu eilen, wurde die ältere Dame stutzig. Sie blickte in ihre Handtasche und bemerkte, dass ihre Geldbörse fehlte. Ohne zu zögern, lief die 84-Jährige den beiden Unbekannten hinterher. Auf der Straße sprach sie einen Passanten (18) an und bat ihn, den mutmaßlichen Tätern hinterherzulaufen, da diese ihr Portemonnaie gestohlen hätten.

Passant konnte die Betrüger stellen

Der 18-Jährige rief die Polizei, verfolgte die beiden Trickbetrüger bis zur Drügeshofstraße und hielt sie bis zum Eintreffen der Beamten fest. Das gestohlene Bargeld wurde in der Hosentasche des männlichen Täters (20) gefunden und der Seniorin zurückgegeben. Die Ausweisdokumente der 84-Jährigen fanden sich in einem Abfluss am Straßenrand.

Der Trickbetrüger und seine weibliche Komplizin (19) wurden zur Feststellung der Personalien zu einer Polizeiwache gebracht; die 19-Jährige wurde zudem erkennungsdienstlich behandelt.

