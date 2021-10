Essen: Besucheransturm auf ungewöhnliche Rauminstallation

Eine neue Mitte ist entstanden: Taufgottesdienst mit Pfarrerin Silke Althaus inmitten der Kunstinstallation in der evangelischen Kirche in Essen-Kettwig.

Die Skepsis war groß im Presbyterium der ev. Kirchengemeinde von Essen-Kettwig: Die Künstlerin Dorothee Bielfeld sollte mit ihrer Installation erheblich in den historischen Kirchenraum eingreifen.

Die Künstlerin Dorothee Bielfeld sollte mit ihrer erheblich in den historischen Kirchenraum eingreifen. Die Resonanz

Die Aktion läuft noch bis zum 7. November – umrahmt von einem Kulturprogramm. Auch andere Geistliche schauen sich das Projekt an und diskutieren über Veränderungen in ihren Kirchen.

Sitzbänke, die kreuz und quer in der Kirche verteilt sind und das Bewusstsein für den Sakralbau verändern: In der evangelischen Kirche Kettwig zeigt sich das Publikum von der Rauminstallation der Bochumer Künstlerin Dorothee Bielfeld äußerst beeindruckt.

Neun Bänke wurden teilweise übereinander getürmt

Die Rauminstallation in der evangelischen Kirche in Essen-Kettwig erregt viel Aufsehen. Im Bild (von links): Pfarrerin Silke Althaus und Künstlerin Dorothee Bielfeld. Foto: André Hirtz / FUNKE Foto Services

Unter dem Titel „aufbrechen“ dürfte diese künstlerische Aktion tatsächlich zu den ungewöhnlichsten zählen, die es bislang in einer Essener Kirche gegeben hat: Neun der fest gefügten Bänke wurden aus den Verankerungen gelöst, teilweise übereinander getürmt und so angeordnet, dass inmitten des altehrwürdigen Kirchenschiffs eine neue Mitte entstanden ist.

Am Samstag, 30. Oktober, wollen Pfarrerinnen und Pfarrer aus der Evangelischen Kirche im Rheinland die Installation zum Anlass nehmen, um über die Neugestaltung von Gottesdiensträumen nachzudenken.

Nachdenken über flexible Sitzordnung in Kirchen

„Ich bin begeistert und bewundere Ihren Mut zum ‚Aufbruch‘!“ – „Eine bemerkenswerte, ungewöhnliche Raumerfahrung in dieser wunderschönen Kirche.“ – „Die Zukunft des Glaubens kann nur so entstehen. Danke!“ Diese und weitere Kommentare hat die Gemeinde in ihrem Gästebuch gesammelt.

Rund 300 der bisher registrierten Besucherinnen und Besucher, schätzt Pfarrerin Silke Althaus, stammen aus Kettwig oder sind der Gemeinde in irgendeiner Form verbunden, die übrigen kamen aus dem gesamten Ruhrgebiet oder weiter entfernten Städten.

Verkrustete Gewohnheiten und Entwicklungen hinterfragen

„Unsere Kirche ist mehr als eine schöne Kulisse. Sie will verkrustete Gewohnheiten und bedenkliche Entwicklungen hinterfragen, sie will dazu motivieren, über den eigenen Lebensweg nachzudenken“, so Althaus. Kirche müsse sich angesichts ihres gesellschaftlichen Relevanzverlustes auch selbst verändern, „eben den Mut zum Aufbruch finden, um den Menschen eine neue Heimat bieten zu können.“

Die Pfarrerin ist gespannt, ob ihre Kolleginnen und Kollegen, die zum 1. Rheinischen Gottesdiensttag in die Kirche kommen, von der Installation ähnlich beeindruckt sind. In Kettwig, das wünschen sich nicht wenige Gemeindeglieder, soll die Installation ein Anstoß sein, über eine Flexibilisierung der bisherigen Sitzordnung nachzudenken.

Öffnungszeiten und Kulturprogramm

Die Installation „aufbrechen“ kann bis zum 7. November dienstags, freitags und samstags von 10 bis 18 Uhr sowie sonntags von 12.30 bis 18 Uhr in der ev. Kirche Kettwig, Hauptstraße 83, besichtigt werden. Begleitend gibt ein Kulturprogramm: ein Performance-Abend am 31. Oktober (18 Uhr), ein Themenabend über „Kirche und Rassismus“ am 4. November (18.30 Uhr), ein Gottesdienst am 7. November (10.30 Uhr) und die Finissage (17 Uhr).

