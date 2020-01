Essen: Bestatter startet Knochenmark-Challenge bei Instagram

Sein Alltag dreht sich zwar um den Tod, aber Nico Jan Sobotta ist eigentlich ein fröhlicher Mensch. Er hängt am Leben, und er möchte vor allem Leben retten. Der Essener Bestatter setzt sich für die Knochenmarkspende ein. Vor einigen Tagen hat er einen Clip mit einer fliegenden Urne gedreht, der in Netzwerken wie Instagram oder Facebook gefeiert wird. Die Knochenmarkspende ist für Sobotta ein Herzensthema. Vor elf Jahren hat er seine Jugendliebe an den Krebs verloren.

Essen Der Weg in die Spender-Datei Bei der DKMS (Deutsche Knochenmarkspender-Datei) werden passende Spender für Blutkrebs-Patienten gesucht. Hier können sich Stammzellspender registrieren lassen. Die Gewebemerkmale werden meist über einen Wangenabstrich mit Wattestäbchen analysiert. Wenn die Merkmale zu einem Patienten passen, liefert eine Blutuntersuchung weitere wichtige Infos darüber, ob jemand als Spender in Frage kommt.

„Ich war zehn Monate lang an ihrer Seite“, sagt der Essener – und erzählt über Kate, die gerade aus Amerika nach Deutschland gekommen war, als sie erfahren musste, dass sie an Leukämie erkrankt ist, also an Blutkrebs. „Blonde Haare, perlweiße Zähne, sie war ein richtiges Beach-Girl“, erinnert sich Sobotta, der seine Freundin in dieser schweren Zeit unterstütze, wo er nur konnte.

Gedreht wurde in einem Bestattungsinstitut in Essen-Rüttenscheid

Nico Sobotta hat längst eine eigene Familie, er ist gerade Vater geworden und die Geschichte mit Kate liegt lange zurück. Doch zufällig ist der heute 32-Jährige kürzlich bei Instagram auf die DKMS aufmerksam geworden, auf die Deutsche Knochenmarkspenderdatei (DKMS), die Leukämiekranken die vielleicht lebensrettenden Stammzellen-Spenden vermittelt. Plötzlich waren bei dem Essener die Erinnerungen wieder ganz aktuell und die Idee, sich für die DKMS zu engagieren, geboren. „Das Leben ist einzigartig, wir sollten es zelebrieren“, sagt Sobotta.

Von der Idee bis zum fertigen Kurz-Video dauerte es nicht lange. Als Kulisse diente Sobottas Bestattungsinstitut in Rüttenscheid. „Wegschauen ist für mich keine Option“, sagt der junge Bestatter in dem Clip und wirft eine Urne aus dem Bild, um eine Karte der DKMS aus der Tasche zu ziehen und eine DKMS-Challenge auszurufen, für die er andere Bestatter nominiert. Der Plan geht auf. Innerhalb kurzer Zeit haben sich rund 40 Bestatter aus ganz Deutschland mit eigenen Instagram-Videos beteiligt.

„Eine Urne zu werfen, könnte makaber wirken“

Nico Sobotta ist sich bewusst, dass sein Video durchaus für Irritationen sorgen könnte. „Eine Urne zu werfen, könnte makaber wirken“, sagt er. Aber ihm ist wichtig, dass die Aktion überhaupt bekannt wird und die Hilfsbereitschaft in der Bevölkerung steigt. Von der DKMS jedenfalls werde die Challenge erfreut unterstützt und ebenfalls via Instagram publik gemacht.

Ganz nebenbei erhofft sich der Essener von den Videos und weiteren Aktionen einen Imagewandel des Bestatter-Berufs. „Wir möchten zeigen, dass wir etwas Gutes schaffen und helfen können. Selbst wenn unser Metier der Tod ist.“ Bestatter seien ein positiv gestimmtes Völkchen und obendrein oft kreativ und fortschrittlich.

Nach zwei frühen Verlusten reifte der Berufswunsch, Bestatter zu werden

Sobotta ist übrigens durch den Tod seiner Jugendliebe Kate und durch den frühen Verlust seines Vaters auf die Idee gekommen, selbst Bestatter zu werden. „Es ist mein Traumberuf. Ich kann Menschen helfen, Kinder über den Tod aufklären und die Fragen vieler Erwachsener beantworte“, sagt er.

Kate habe damals keine Knochenmarkspende geholfen. „Sie hat sich vielleicht gar nicht richtig damit auseinandergesetzt, was alles möglich ist.“