Essen: Berufskolleg Rhein-Ruhr stellt den Schulbetrieb ein

Das zum Teil privat finanzierte Berufskolleg Rhein-Ruhr steht vor dem Aus. Am Dienstag teilte die Schulleitung den Schülern mit, dass bereits am kommenden Montag, 30. November, der Schulbetrieb eingestellt wird. Am Standort der Schule in Essen sind 170 Jugendliche von der Nachricht kalt erwischt worden, in Düsseldorf besuchen 260 Schüler die Einrichtung. Auch die insgesamt 38 Lehrer stehen vor einer ungewissen Zukunft. „Ich weiß nicht, wie es jetzt mit meinem Sohn weitergeht“, sagt ein besorgter Vater.

Die Bezirksregierung Düsseldorf als zuständige Schulaufsichtsbehörde muss nun die Schüler auf andere Schulen verteilen. Eine Liste der betroffenen Schüler liege der Behörde vor, heißt es. Die Zeit drängt, denn viele Schüler des Berufskollegs sind unter 18 Jahre alt und unterliegen der gesetzlichen Schulpflicht. Eine Stellungnahme der Behörde steht noch aus.

Bezirksregierung dreht dem Berufskolleg Rhein-Ruhr den Geldhahn zu

Aktueller Auslöser der Schulschließung: Die Bezirksregierung stellt zum 30. November die Zahlungen an die Einrichtung ein. Bislang steuert sie monatlich 87 Prozent der Mittel bei, mit denen sich die Schule finanziert. Den Rest des Geldes muss das Berufskolleg aus Eigenmitteln aufbringen. Das seien ausschließlich Spenden von Eltern und der Gründerfamilie, teilte ein Sprecher auf Nachfrage mit.

Da das Berufskolleg diesen Eigenanteil nicht mehr aufbringen konnte, meldete sie Anfang September Insolvenz in Eigenverwaltung an. Den eingesetzten Sanierern und dem Sachverwalter sei es gelungen, den Betrieb der Schule weiterzuführen - auch unter Mithilfe der Bezirksregierung.

Im November habe die Behörde allerdings weiter reichende Zukunftsgarantien verlangt, die die Insolvenzverwalter so nicht abgeben konnten. „Weil sie gegen Insolvenzrecht gewesen wären“, heißt es. Daraufhin habe die Bezirksregierung die Zahlungen zum 30. November eingestellt. „Die Schulleitung musste daraufhin die Reißleine ziehen“, so der Sprecher.

Investorensuche gescheitert

Die Sanierer suchten offenbar bereits nach Investoren für die Einrichtung. „Aber kein Investor übernimmt eine Schule als neuer Träger, Gesellschafter oder Teil-Gesellschafter, die keine Lehrerinnen und Lehrer und auch keine Schülerinnen und Schüler mehr hat“, teilte der vorläufige Sachwalter Rhode mit. „Was bleibt, ist dann nur die Schließung.“

Die Schieflage des Berufskollegs scheint ihre Ursache im finanziellen Konstrukt zu haben. Denn der Gründerfamilie sollen auch Einrichtungen im Weiterbildungsgeschäft gehören. Doch das lag wegen der Corona-Krise wochenlang brach. Damit blieben offenbar auch die Spenden an das Berufskolleg aus.

Das Berufskolleg Rhein-Ruhr bietet seit etwa zehn Jahren insbesondere Schülern die Möglichkeit, einen erweiterten Schulabschluss zu erlangen, denen es nach Verlassen der Sekundarstufe I nicht gelungen ist, eine Berufsausbildung zu bekommen.

