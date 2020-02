Im Gartenbauverein Elbestraße entsteht ein Garten für die Kinder aus der benachbarten städtischen Kindertagesstätte Diemelstraße. Wenn im März das Wasser wieder aufgedreht wird und damit die Saison beginnt, werden die Kleinen dort das erste Mal selbst Obst und Gemüse anpflanzen. Bis die Grünfläche aber tatsächlich zur Spieloase wird, ist noch einiges zu tun.

„Wir freuen uns riesig, dass die Kinder die Natur hautnah miterleben können“, erzählt Kindergartenleiterin Anette Frohn begeistert. Denn die Kindertagesstätte an der Diemelstraße in Bergerhausen verfügt selbst nur über ein kleines Außengelände ohne Grünflächen. Ab dem Frühjahr soll sich das ändern: Dann wird eine Kindergartengruppe, die aus fünfjährigen Kindern besteht, einmal in der Woche vormittags in den Garten marschieren und beim Säen und Ernten von den Kita-Erziehern und vom Gartenbauverein betreut.

Gartenpächter helfen der Kindertagesstätte beim Gärtnern

Essen Für den Garten werden noch Spender gesucht Die für die Parzelle anfallenden Wasser- und Stromkosten, die sich jährlich auf maximal 150 Euro belaufen, möchte der Verein über Spenden finanzieren. Außerdem fehlen noch Sitzgelegenheiten wie Holzbänke oder Gartenstühle. Der Verein möchte auch die Gartenlaube von innen neugestalten und benötigt auch hierfür entsprechende Möbel. Wer spenden möchte, kann sich bei dem Gartenbauverein Elbestraße e.V. telefonisch unter 63249742 oder per Mail unter gvb-elbestrasse@euronetwork.com melden.

Manche Essener Kleingartenvereine verfügen über weit mehr als hundert Grundstücke. Mit gerade einmal zwölf Parzellen zählt der Gartenbauverein Elbestraße eher zu den kleinsten der Stadt. Umso bemerkenswerter, dass der Verein ein Gartengrundstück ab der neuen Saison für die Kindertagesstätte bereitstellt. Eine Entscheidung, die dem Verein aber nicht schwer fiel.

Als der vorherige Pächter sein Grundstück im Ende des letzten Jahres aufgegeben hatte, musste die Vereinsvorsitzende Tina Spelldorf nicht lange überlegen. Als sie in ihrem Garten saß und zur Kita herüberschaute, kam ihr sofort der Gedanke: „Der Garten mit seiner riesigen Rasenfläche ist perfekt für die Kinder kam mir direkt in den Sinn“, erzählt sie.

Ab dann ging alles ganz schnell: Gemeinsam mit der zweiten Vorsitzenden erarbeitete sie ein Konzept für die kindergerechte Gestaltung und Nutzung des Grundstücks und stellte es den anderen Pächtern vor. „Auf einmal wollten alle direkt mithelfen. Da war ich total überrascht“, so Spelldorf. Deshalb haben sie die Aufgaben untereinander verteilt: ein Pächter mäht den Rasen, einer gießt die Blumen und wieder ein anderer kümmert sich um die Obstbäume. Als der Stadtverband der Kleingärtnervereine den Garten schließlich pachtfrei stellte und zusagte, die Kommunalabgaben zu übernehmen, stand dem Projekt nichts mehr im Weg.

Kindergartenkinder werden den 430 Quadratmeter großen Garten selbst gestalten

Trotzdem bedeute das Projekt natürlich eine Menge Arbeit. „Für uns ist es das erste Mal und wir haben nur begrenzte Kapazitäten, aber wir sind sehr optimistisch“, so Spelldorf, die gemeinsam mit der anderen Vorsitzenden Elena Jan die Kinder beim Ackerbau betreuen wird. Bisher gibt es in dem Garten eine kleine Gartenlaube mit angrenzender Toilette, einen Geräteschuppen, eine Kompostecke und ein paar alte Obstbäume.

Mit 430 Quadratmetern bietet die Fläche aber jede Menge Platz zur Neugestaltung. Und daran dürfen die Kinder natürlich mitwirken. „Wir haben schon ein paar Ideen, was wir machen wollen. Aber die Kinder haben bestimmt auch noch Vorschläge“, sagt Spelldorf und lächelt. Geplant seien kleine Hochbeete, in denen die Kleinen zum Saisonstart Obst und Gemüse anpflanzen. Aber auch ein Insektenhotel mit Wildbienen oder ein Bereich der Sinne mit Duftpflanzen seien angedacht.

Die Idee dahinter: Kleinen Kindern einen Ort bieten, an dem sie die Natur entdecken können. „Hier können sie Schmetterlinge beobachten, das Bienensummen hören und lernen, dass Pflanzen nicht einfach nur grüne Blätter sind“, erklärt Spelldorf. Und die große Rasenfläche sei bestens fürs Toben und Spielen geeignet. Weit sei es übrigens auch nicht: Die Kindertagesstätte Diemelstraße ist nur rund fünfzig Meter von dem neuen Garten an der Elbestraße entfernt.