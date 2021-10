Essen-Bergerhausen: Rellinghauser Straße wird voll gesperrt

In Essen-Bergerhausen wird die Rellinghauser Straße gesperrt.

Essen. Die Rellinghauser Straße in Essen-Bergerhausen wird am Freitag (29.10.) gesperrt. Die Vollsperrung wegen Gleisbauarbeiten dauern einige Tage.

Die Rellinghauser Straße wird ab Freitagmittag (29.10.) in Essen-Bergerhausen komplett gesperrt. Grund für die Einschränkung bis zum frühen Mittwochmorgen (3.11.) sind laut einer Mitteilung der Stadt Gleisbauarbeiten der Ruhrbahn. Betroffen ist der Bereich zwischen der Oststraße und der Straße Kaninenberghöhe.

Die Arbeiten beginnen um 12 Uhr, dann wird die Rellinghauser Straße stadteinwärts ab der Einmündung der Straße Am Frommen Joseph komplett gesperrt. Es gibt eine Umleitungsempfehlung über die Straße Am Frommen Joseph. Der Baustellenbereich sollte großräumig umfahren werden, so die Stadt.

