Essen: Benefizkonzert soll Jugendhaus in Bosnien helfen

Die Aufnahme zeigt das Jugendhaus in Dubica, an dem junge Essener mitgewirkt haben.

Essen-Kray. Die Partnerschaft zwischen der Evangelischen Kirchengemeinde in Kray und Dubica besteht lange. Am 24. Februar gibt es ein Benefizkonzert in Essen.

Wie es schon lange Tradition ist, widmet die Evangelische Kirchengemeinde Kray das letzte Wochenende im Februar ihrem langjährigen Partnerschaftsprojekt: Seit fast 25 Jahren ist die Gemeinde den Menschen in der Stadt Dubica in Bosnien freundschaftlich verbunden. Ein Herzstück der Partnerschaft ist heute das Jugendhaus „Una“, das junge Menschen aus Kray mit bosnischen Jugendlichen errichtet haben. Dessen Zukunft aber ist derzeit ungewiss.

Weil die Stadt Dubica das Gehalt von Jugendleiterin Branka Mandic nicht bezahlen kann, will die Kirchengemeinde jetzt Spenden sammeln – unter anderem mit einem Benefizkonzert am Freitag, 24. Februar, und auch im Partnerschaftsgottesdienst zwei Tage später.

Die Partnerschaft begann, als Menschen aus Dubica, die vor dem Bürgerkrieg in Bosnien geflohen waren, in der Kirchengemeinde Kray ein vorübergehendes Obdach fanden. Ihr Schicksal bewegte viele Gemeindeglieder – und motivierte sie zum Handeln. Zu den gelieferten Hilfsgütern zählten unter anderem dringend benötigte medizinische Geräte, darunter ein Inkubator, aber auch ein funktionstüchtiger Müllwagen, der heute noch in der Stadt seinen Dienst tun soll.

Mit Spenden wurde ein Betreuungsdienst für Seniorinnen und Senioren aufgebaut

Jugendliche konnten sich über Musikinstrumente freuen; mithilfe von Spenden wurde ein Betreuungsdienst für Seniorinnen und Senioren aufgebaut. Ebenso wichtig wie die materielle Unterstützung waren die zahlreichen Begegnungen, an denen bereits Menschen aller Altersstufen aus Kray und Dubica teilgenommen haben. Der friedliche Austausch von Menschen verschiedener Nationalitäten, Religionen und Kulturen wirkte spürbar wohltuend in einem Land, in dem der Bürgerkrieg bis heute tiefe Spuren hinterlassen hat.

Die Leiterin des Jugendhauses in Dubica: Branka Mandic. Foto: Evangelische Gemeinde / Essen Kray

„Von Anfang an war es ein wichtiges Ziel unserer Partnerschaft, den Gedanken der Versöhnung in den Herzen der Menschen zu verankern und gemeinsam nach Wegen zum Frieden zu suchen“, erklärt der Arbeitskreis Bosnien, der die Partnerschaftsarbeit in der Krayer Gemeinde organisiert. Das hört sich ohne Zweifel gut an, ist aber keine leichte Aufgabe in einem Land, in dem verschiedene Interessengruppen um Macht und Einfluss ringen: „Wer den Frieden will, muss vor allem den jungen Menschen Perspektiven für die Zukunft bieten und Orte mit verlässlichen, zugewandten Ansprechpersonen schaffen.“

Ein solcher Treffpunkt ist das Jugendhaus „Una“, benannt nach dem Fluss, der durch Dubica fließt. Elf Tage waren 2009 nötig, um das frühere Zweifamilienhaus innen und außen zu renovieren, die Einschusslöcher aus dem Bürgerkrieg zu verspachteln und die Räume jugendgerecht einzurichten – für die jungen Menschen aus dem Krayer Jugendhaus „Gecko“, die tatkräftig mit anpackten, ein unvergessliches Erlebnis. 30 bis 40 junge Menschen im Alter zwischen 13 und 18 Jahren besuchen heute über den Tag verteilt die Einrichtung, die ihre zweite Heimat geworden ist.

Essener planen Benefizkonzert und Partnerschaftsgottesdienst

Auch Jugendleiterin Branka Mandic (39) hat ihr Herz an das Jugendhaus verloren: Trotz der langfristig nicht gesicherten Finanzierung ihrer Stelle entschied sich die studierte Diplom-Ingenieurin für Produktionsmanagement vor Jahren bewusst dagegen, Dubica zu verlassen und in einer anderen Stadt nach einer neuen beruflichen Herausforderung zu suchen.

„Wir würden uns sehr freuen, wenn ihre professionelle und zukunftsweisende Jugendarbeit fortgesetzt werden kann“, erklärt Susanne Jäger, die im Arbeitskreis Bosnien mitarbeitet. Da die Stadt Dubica jedoch mitgeteilt hat, dass sie nur das Haus zur Verfügung stellen und die Kosten seiner Unterhaltung tragen kann, werden nun dringend Spenden benötigt, um das – ohnehin nicht üppige – Jahresgehalt von Branka Mandic in Höhe von rund 7000 Euro zu finanzieren.

Eine Gelegenheit, die Kirchengemeinde Kray bei ihren Bemühungen zu unterstützen, sind die beiden Veranstaltungen am letzten Wochenende im Februar: das Benefizkonzert „Einer fängt an“ mit dem Bezirkschor Essen/Mülheim des Evangelischen Posaunenwerks Rheinland am Freitag, 24. Februar, um 19 Uhr sowie der Partnerschaftsgottesdienst am Sonntag, 26. Februar, um 11 Uhr.

Beide Veranstaltungen finden in der Alten Kirche an der Leither Straße 33 statt. Sowohl nach dem Konzert als auch im Anschluss an den Gottesdienst haben Gäste die Möglichkeit, sich bei einem kleinen Empfang über die Partnerschaft mit Dubica und das Jugendhaus „Una“ zu informieren und, natürlich, auch gerne etwas Gutes zu tun.

