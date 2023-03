Essen: Benefizkonzert entführt in die wilden 1920er Jahre

Noch Restkarten erhältlich

Für den Benefizabend am Freitag, 31. März, sind noch Karten zu bekommen, auch an der Abendkasse. Der Eintritt inklusive des kulinarischen Ausklangs kostet 40 Euro, für Schüler und Studierende ermäßigt 15 Euro. Verkaufsstelle ist der unter 0201 49 03 231 zu erreichende Folkwang-Shop am Klemensborn 32.

In der Neuen Aula der Folkwang Universität der Künste, Klemensborn 39, wird das Publikum ab 18.30 Uhr begrüßt. Das Konzert selbst beginnt um 19.30 Uhr.

Zweck ist die Unterstützung von Studierenden der Folkwang Universität mit einem Jahresstipendium. Bis heute hat der Lions Club 61 solche Stipendien vergeben. Außerdem soll das Dorle-Streffer-Hospiz in Werden einen Betrag für die Erweiterung mit zusätzlichen Patientenbetten erhalten.