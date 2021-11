Essen: Beim Energiekonzern RWE gilt schon 3G am Arbeitsplatz

Essen. 3G am Arbeitsplatz soll flächendeckend kommen. RWE praktiziert das in Essen bereits seit kurzem. Auch andere Konzerne haben 2G in Teilbereichen.

Die steigenden Corona-Zahlen alarmieren auch die Unternehmen. Um die Mitarbeiter besser vor einer Ansteckung am Arbeitsplatz zu schützen, hat der Essener RWE-Konzern die 3G-Regel auf seinem Campus bereits vor einigen Wochen eingeführt. Das heißt: Wer von den rund 3000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Büro arbeiten will, muss geimpft, genesen oder getestet sein.

RWE greift damit einer Regelung voraus, die die kommende Ampelkoalition erst noch plant. Deshalb ist 3G auf dem RWE-Campus für die Mitarbeiter auch freiwillig, betonte eine Unternehmenssprecherin. Wer wolle, könne weiterhin von zu Hause aus arbeiten. Ungeachtet der 3G-Einführung würden auf dem Campus auch weiterhin die bestehenden Hygieneregeln wie Abstand halten oder Maske tragen gelten.

3G gilt bei RWE auch für Gäste und externe Dienstleister

Ob Beschäftigte geimpft, genesen oder getestet sind, wird täglich am Eingang zu den Bürogebäuden kontrolliert. 3G gilt dabei auch für externe Dienstleister und Gäste auf dem RWE-Campus. Um nicht jeden Tag Impfausweise neu zu kontrollieren, gibt es einen Vermerk in Form eines Aufklebers auf dem Mitarbeiterausweis. Wer sich testen lassen will, kann dies täglich auf dem Campus tun. Ein 48 Stunden alter Test reicht aber aus, so dass sich die Betroffenen nur alle zwei Tage testen lassen müssen.

Aus Datenschutzgründen ist nicht erfasst, wie viele RWE-Beschäftigte in Essen geimpft oder genesen sind. Aber es habe in den zurückliegenden Wochen noch keinen Fall gegeben, dass sich ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin der 3G-Regel widersetzt habe und wieder nach Hause geschickt werden musste, so die Sprecherin. Im Gegenteil. Die Erfahrung sei eine andere: „Die Mitarbeiter begrüßen 3G.“

3G am Arbeitsplatz: Essener Unternehmensverband hat viele Anfragen

Andere Unternehmen würden dem Beispiel RWE allzu gern folgen, zögern offenbar noch damit, 3G am Arbeitsplatz einzuführen. Der Essener Unternehmensverband (EUV) erlebt dieser Tage eine regelrechte Anfrageflut seiner Mitglieder. „Arbeitgeber haben ein hohes Interesse daran, 3G in ihren Unternehmen umzusetzen“, sagt die EUV-Sprecherin. Allerdings raten die Juristen des Verbandes momentan eher zur Zurückhaltung. „Es fehlen in NRW noch die Rechtsgrundlagen dafür“, so die Sprecherin.

Denn erst wenn der Gesetzgeber das beschließt, kann sich der Arbeitgeber darauf berufen und hat eine Grundlage, um das gegenüber seinen Mitarbeitern auch durchzusetzen. Das Bundesarbeitsministerium hat am Freitag einen ersten Entwurf zu 3G am Arbeitsplatz vorgelegt. Details wie etwa die Kostenübernahme für Tests und ihre Häufigkeit sind wohl im Detail noch nicht geklärt und sollen kommende Woche abgestimmt werden.

Auch RWE dringt darauf, dass es bald einheitliche Regelungen für 3G am Arbeitsplatz gibt. „Wir würden das sehr begrüßen“, so die Sprecherin. Dazu zähle auch, dass es ein Recht des Arbeitgebers geben müsse, den Impfstatus seiner Mitarbeitenden abfragen zu dürfen.

Eon und Deichmann haben 2G-Regeln in der Kantine

Andere Unternehmen in Essen setzen zum Schutz der Mitarbeiter auf 2G zumindest in Teilbereichen. So gibt es seit Ende Oktober in der Eon-Kantine in der Konzernzentrale am Brüsseler Platz neben einem allgemeinen Bereich für alle Beschäftigten einen gesonderten 2G-Bereich. Dort dürfen sich nur Geimpfte und Genesene aufhalten, weil die Abstandsregeln gelockert sind. Kontrolliert wird das nach Angaben des Unternehmens aber nicht. „Der Zugang zum ausgewiesenen 2G-Bereich mit angepasster Bestuhlung beruht komplett auf Vertrauensbasis“, teilte ein Sprecher auf Anfrage mit.

Beim Schuhhändler Deichmann dürfen derzeit wegen des begrenzten Platzangebotes nur Geimpfte und Genesene in der Kantine essen. Der Status wird am Empfang kontrolliert. Darüber hinaus gilt: Essen-to-go ist für alle möglich.

Der Thyssenkrupp-Konzern hatte unterdessen diese Woche mit seiner 1G-Regel für Schlagzeilen gesorgt. Demnach will das Unternehmen den Beschäftigten nun täglich die Möglichkeit geben, sich zu testen. Aber auch dabei handelt es sich um „freiwillige, tägliche Selbsttests“, betonte Thyssenkrupp.

