Essen: Bei Karstadt und Kaufhof hat der Ausverkauf begonnen

Kaufhof-Mitarbeiter bei einer Aktion heute vor ihrem Warenhaus am Willy-Brandt-Platz, bei der auch OB Kufen dabei war. Im Schaufenster hängt schon die Ankündigung der Schließung

Essen. Galeria Karstadt-Kaufhof beginnt mit dem Ausverkauf in Essen. Auch im Kaufhaus am Limbecker Platz, wo noch über die Schließung verhandelt wird.

Bei Karstadt im Limbecker Platz und im Kaufhof am Willy-Brandt-Platz hat der Ausverkauf begonnen. „Wir schließen“ steht seit Montagnachmittag groß in den Schaufenstern beider Filialen. Nach dem aktuellen Stand stehen beide Warenhäuser auf der Schließungsliste des angeschlagenen Konzerns. Allerdings wird hinter den Kulissen wohl noch über den Erhalt wenigstens einer Filiale in Essen gerungen.

Während Galeria Karstadt-Kaufhof dem Vermieter des Hauses am Willy-Brandt-Platz in der vergangenen Woche bereits den Mietvertrag gekündigt hatte, laufen die Verhandlungen über einen Mietvertrag zum Limbecker Platz noch. Das bestätigte am Mittwoch die Centermanagerin des Einkaufszentrums. „Es gibt noch keine Entscheidung“, sagte Alexandra Wagner.

Schließungsschilder bei Karstadt für Mitarbeiter „beklemmend“

Dennoch hat Galeria Karstadt-Kaufhof dort jetzt auch den Ausverkauf gestartet. „Den Kollegen geht es sehr schlecht dabei, wenn sie jetzt diese Schilder am Eingang sehen“, sagte die Betriebsratsvorsitzende Sandra Türnau. Viele würden sich fragen, ob die Schilder tatsächlich wieder abgenommen werden, wenn es doch noch eine Einigung zwischen Karstadt und dem Vermieter gibt.

Auch am Willy-Brandt-Platz spricht der Betriebsratsvorsitzende Ulrich Bartel von einer „bedrückenden Situation“. Jetzt würden die Mitarbeiter jeden Tag an die bevorstehende Schließung erinnert.

Rabatte starten mit zehn Prozent

Neben dem ohnehin laufenden Schlussverkauf hat Galeria-Karstadt-Kaufhof damit begonnen, erste Artikel im Preis zu senken. Je nach Warensortiment gibt es beim Ausverkauf 10 bis 20 Prozent Rabatt. In den kommenden Wochen dürften die Nachlässe dann weiter steigen. Ende Oktober sollen die Filialen geschlossen werden. In beiden Warenhäusern arbeiten rund 200 Mitarbeiter. Der größere Teil dürfte dann in die Transfergesellschaft gehen. Einige - gerade Ältere - werden aber auch das Abfindungsangebot annehmen.

Obwohl es für den Kaufhof am Willy-Brandt-Platz kaum noch Hoffnung gibt, versammelten sich auch am Dienstag wieder dutzende Mitarbeiter vor der Filiale, um gegen die Schließung zu protestieren. Der Betriebsrat hatte dazu auch OB Thomas Kufen eingeladen, der der Belegschaft nochmals versichert haben soll, dass er an ihrer Seite stehe.

Dieser Artikel wird weiter aktualisiert