Essen: Bank-Mitarbeiter verhindert Betrug an einer Seniorin

Essen. Nach einem Schockanruf wollte eine Seniorin eine Kaution für ihren Sohn bezahlen. Doch ein Bankmitarbeiter wurde zum Glück stutzig.

Ein aufmerksamer Mitarbeiter einer Bank in Essen hat einen Betrug an einer 84-Jährigen in verhindert. Ihm kam es verdächtig vor, dass die ältere Dame eine fünfstellige Summe Bargeld wegen einer angeblichen Kaution für ihren Sohn abholen wollte. Weil er einen Betrugsverdacht witterte, händigte er der Seniorin einen Warn-Flyer aus. Als die Kundin alle darin gestellten Fragen mit „Ja“ beantwortete, verständigte der Angestellte die Polizei, die am Dienstag folgende Geschichte öffentlich machte:

Am 22. Juni gegen 16 Uhr wurde die Essenerin von einem unbekannten Mann angerufen. Er teilte mit, dass ihr Sohn eine Radfahrerin angefahren habe, die an den Unfallfolgen gestorben sei. Ihr Sohn sei geflüchtet, dann aber festgenommen worden und im Gefängnis gelandet.

Eine Checkliste der Polizei ausgehändigt

Damit er den Knast wieder verlasse könne, werde sich eine Mitarbeiterin des zuständigen Amtsgerichts melden, um über eine Kaution zu sprechen. Nachdem der Unbekannte aufgelegt hatte, rief eine „Frau Krämer vom Amtsgericht“ bei der Seniorin an. Sie leitete die ältere Dame an, einen fünfstelligen Betrag von der Bank abzuholen und diesen anschließend zum Amtsgericht zu bringen. Sie drohte ihr, niemandem von dem Telefonat oder dem Unfall zu erzählen.

Als die 84-Jährige dann in der Bank bei dem Mitarbeiter die hohe Summe abholen wollte, wurde der 36-Jährige stutzig. Er fragte nach dem Anlass und die Seniorin sagte, es handele sich um eine Kaution für ihren Sohn. Der Angestellte händigte seiner Kundin eine Checkliste der Polizei aus, deren Fragen die Dame alle mit „ja“ beantwortete.

Als der 36-Jährige der Seniorin mitteilte, dass es sich sehr wahrscheinlich um einen Betrug handele, rief sie ihren Sohn an. Der bestätigte, dass er auf der Arbeit und in keinen Unfall verwickelt sei.

Weitere Infos zur Vorbeugungskampagne der Polizei finden sich unter https://essen .polizei.nrw/presse/sparkasse-essen-und-polizei-essen-schuetzen-gemeinsam-vor-betruegern.

